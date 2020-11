Rocco Barocco positivo | lo stilista ricoverato con respirazione assistita

Arriva la notizia che riguarda Rocco Barocco positivo. Il celebre alto esponente di moda si trova attualmente in ospedale con l’ossigenazione.

Pure Rocco Barocco positivo. Il celebre stilista si aggiunge alla lunga lista di nomi che ha avuto o che ancora ha contratto la malattia che ha messo il mondo intero in ginocchio da mesi. Per quanto riguarda la situazione di Rocco Barocco positivo, si sa che il famosissimo autore di tantissimi, più che pregiati abiti e capi di abbigliamento dell’alta moda si trova al momento sottoposto a ricovero a Napoli. La cosa non sarebbe di oggi, infatti l’ingresso in ospedale del 76enne originario proprio del capoluogo della Campania sarebbe avvenuto già da qualche giorno. La struttura media presso la quale resta in osservazione è l’Ospedale del Mare.

Il personale medico dell’Ospedale del Mare sta monitorando le condizioni di Rocco Barocco all’interno del reparto di Terapia sub intensiva. Lo stilista era stato condotto alla struttura partenopea dopo avere accusato dei problemi di natura respiratoria, tali da richiedere proprio una osservazione diretta da parte del personale medico. Alcuni suoi parenti hanno provveduto a condurlo in ospedale. Fonti interne riferiscono comunque di un quadro clinico apparso in leggero miglioramento. Il tutto nonostante Rocco Barocco sia sottoposto ad una terapia con ossigeno.

Rocco Barocco positivo, lo stilista è ricoverato a Napoli

Visualizza questo post su Instagram L’inconfondibile eleganza del brand roccobarocco è da sempre sinonimo di stile. Un post condiviso da roccobarocco (@roccobarocco_official) in data: 2 Ott 2020 alle ore 9:27 PDT

