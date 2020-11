“Mi sento bene”, nel giro di 24 ore 52enne muore di Coronavirus

La nipote Katie Williams ha raccontato: “Mio zio è stato ricoverato in ospedale il venerdì, ma si era messo in contatto per dire che si sentiva meglio, quindi è stato uno shock enorme scoprire che era morto. Stiamo esortando la gente a capire che queste restrizioni sono in atto per un motivo, e che non avere un po’ di normalità per un po’ di tempo è molto più facile che perdere una persona cara. Si può rimanere in contatto con gli amici su Facebook e si possono sempre prenotare di nuovo le vacanze, ma non si possono sostituire i propri cari”. Rendendo omaggio a Carl, che solo due anni fa ha ricevuto un rene da suo nipote Craig Parkinson, durante un’operazione che gli ha salvato la vita, Katie ha aggiunto: “Era un uomo molto bello, dedicato alla famiglia, divertente, che trovava il tempo per chiunque ed era appassionato di musica rock”. I suoi amici hanno descritto l’operaio della B&M come un “gigante gentile”. Un altro amico ha scritto sui social media: “RIP Carl, eri una persona così straordinaria e unica. Ci mancherai, ma non sarai mai dimenticato”.