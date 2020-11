Sean Connery, l’ultima foto con la moglie prima di morire. Micheline ha ricordato suo marito e la vita meravigliosa vissuta assieme a lui, anche negli ultimi giorni della sua vita, mentre l’attore soffriva di demenza. Ecco l’ultimo scatto dei due felici insieme.





L’attore, recentemente scomparso all’età di 90 anni, nella fotografia stringe la mano della donna che è stata sua moglie per 45 anni e la guarda affettuosamente. Sean e Micheline hanno trascorso gli ultimi anni insieme, nella loro abitazione alle Bahamas.

Sean Connery, l’ultimo scatto con la moglie Micheline prima di morire

Sono insieme e felici. Così Sean Connery viene ritratto assieme a sua moglie, Micheline, in questa fotografia che sta facendo in queste ore il giro della rete. Lo scatto riprende i due a maggio, durante il loro 45esimo anniversario di matrimonio. Una vita intera trascorsa al fianco l’uno dell’altra. E il loro amore si percepisce da quella mano di Connery che stringe quella di sua moglie e dallo sguardo affettuoso che lei rivolge a suo marito.

Micheline ha descritto suo marito come un modello di uomo, ricordando i duri momenti attraversati negli ultimi anni, combattendo contro la demenza che lo affliggeva.

I due si conobbero nel 1970, durante un torneo di golf. La donna ha raccontato di essere rimasta in un primo momento affascinata da lui, pur non conoscendo chi fosse. Quella stessa notte Micheline lo sognò e percepì un incredibile senso di pace ad immaginarsi tra le sue braccia. Per questo decise di tornare al più presto su quel campo da golf.

La donna ha ammesso di aver vissuto una vita meravigliosa al fianco di suo marito e ha dichiarato che senza di lui la vita sarà molto difficile.

I due si sposarono nel 1975 e dal 1990 decisero di vivere insieme alle Bahamas.

Grandissimo è oggi il dolore di tutti i familiari per la perdita della stella del cinema, interprete di 007 e grande è il cordiglio da parte di tutti coloro che lo stimavano e gli volevano bene.