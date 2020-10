Diletta Leotta, insieme a Daniele Scardina a Ballando con le Stelle?

Un possibile invito davvero speciale per Diletta Leotta a Ballando con le Stelle insieme al suo Daniele Scardina: ci pensa Milly Carlucci

L’amore è tornato tra la giornalista Diletta Leotta e il pugile italiano Daniele Scardina, attualmente concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. E, come svelato in anteprima dal portale Diva e Donna, la conduttrice Milly Carlucci potrebbe essere entusiasmante dall’idea di avere la bionda conduttrice nel programma di RaiUno. L’intenzione sarebbe quella di chiamarla come ballerina per una sola notte: i due sono tornati insieme proprio da poco dopo l’addio avvenuto in estate dopo il lockdown. I fans sarebbero già entusiasti dall’idea di vederli insieme ballando sul palco di Ballando con le Stelle. Il sabato sera, però, solitamente la Leotta è impegnata con l’anticipo del sabato sera di Serie A.

Diletta Leotta, l’idea pazza con Daniele Scardina

Come riportato sempre dal portale Diva e Donna la Leotta ha sempre cercato di seguire le puntate della sua dolce metà nonostante i tempi impegni del sabato sera. In una delle ultime puntate il pugile Daniele Scardina ha svelato di essere ancora innamorato della bionda conduttrice. I due si sono conosciuti proprio durante un’intervista su Dazn. King Toretto ora ha conquistato nuovamente il cuore della giornalista siciliana e così la coppia potrebbe essere protagonista prossimamente a Ballando con le Stelle su RaiUno.