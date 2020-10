Tale e Quale Show, Sergio Muniz si racconta: “Sono triste e preoccupato”

Sergio Muniz, tra i concorrenti di Tale e Quale Show, ha raccontato le sue preoccupazioni e le sue sofferenze a causa delle difficoltà odierne.

Sergio Muniz è un attore spagnolo dal talento impressionante. Ha già figurato in moltissimi musical e ha alle sue spalle una carriera di tutto rispetto. La sfida che gli ha lanciato Carlo Conti con “Tale e Quale Show“, però, lo sta mettendo a dura prova a causa dei grandi artisti in gara e, a questo, si aggiunge un altro tipo di sconforto.

Lo spagnolo vive con la sua compagna, Morena Firpo, in Liguria ma a causa delle restrizioni per l’epidemia di Coronavirus, non è stato più in grado di vedere la sua famiglia, residente in Spagna a Bilbao, dallo scorso Natale. In un’intervista recente rilasciata al settimanale Voi, Sergio Muniz si è raccontato: “Sono triste e preoccupato per questo. Lì la situazione è ancora più complicata, c’è qualche focolaio in più. Non vedo mia madre e i miei fratelli da troppo tempo. L’unica consolazione è la tecnologia“. Sempre nel corso dell’intervista, l’attore ha parlato delle difficoltà legate alla sfida artistica presentata dalla competizione di “Tale e Quale Show“. Accettando la proposta di Carlo Conti, infatti, lo spagnolo si è spinto fuori dalla sua comfort zone.

Sergio Muniz, sotto pressione a Tale e Quale Show

“Devo fare quello che mi chiedono ma con la difficoltà di imitare sia fisicamente che vocalmente. Ci sarà da lavorare e imparare tanto“, ha raccontato Sergio Muniz. I suoi risultati sembrano molto incoraggianti e, nonostante per il momento non sia uno dei candidati per la vittoria finale, è molto apprezzato dal pubblico.

Qualche puntata fa, durante un’esibizione a “Tale e Quale Show“, l’attore ha scordato il testo della canzone. Come spiegato anche durante l’intervista al settimanale Voi, la qualità degli altri artisti in gara lo sta mettendo sotto pressione: “Con accanto dei concorrenti così bravi la sfida è bella e stimolante, ma un po’ mi spaventa“.