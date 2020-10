Tale e Quale Show, Serena Enardu rompe il silenzio su Pago

By

Pago ha vinto questa edizione 2020 di “Tale e Quale Show” con Carlo Conti e sul cantautore sardo si è pronunciata la sua ex Serena Enardu.

Il cantautore sardo Pago era superfavorito per la vittoria di questa edizione 2020 “Tale e Quale Show” e in effetti è salito sul podio e ha conquistato il primo posto, grazie alla sua interpretazione di Bruce Springstreen che ha convinto tutti quanti. Adesso parla la sua ex fidanzata Serena Enardu, che ha dichiarato di aver visto un miglioramento nel cantautore, da quando ha partecipato al programma.

Pago è “migliorato” grazie a Tale e Quale Show

Serena Enardu ha parlato di lui, del loro rapporto e della sua vittoria dello show di Carlo Conti targato Rai 1, in un’intervista a Super Guida Tv, in cui si è anche augurata che questa vittoria sia per Pago l’inizio di una lunga e felice carriera musicale e televisiva.

La Enardu ha infatti detto che: “Il suo talento è stato palese per me ma ha avuto poche possibilità di poterlo mostrare e di mettersi alla prova. Oggi Pago è una persona più forte e secondo me questa esperienza l’ha anche migliorato“. La ragazza ha anche scongiurato un possibile ritorno della coppia assicurando di non volerne parlare.

La coppia Pago-Enardu è stata sotto i riflettori e al centro di gossip e chiacchiere numerose volte: prima testando la fiducia l’uno dell’altro a Temptation Island, in seguito nella Casa più spiata di italia, al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini.

Il pubblico e i fan si sono chiesti più volte quale sia il loro rapporto adesso e Serena Enardu ha raccontato di aver seguito il cantautore sardo nel suo percorso a Tale e Quale Show, congratulandosi con lui numerose volte per le tante vittorie e soddisfazioni. “Sì siamo in buoni rapporti, ma del mio rapporto con Pago preferisco non parlarne.”, così ha risposto la donna.

