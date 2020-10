Chi è Lidia Schillaci: tutto sulla cantante palermitana

Lidia Schillaci è una delle concorrenti più celebri di Tale e Quale Show. Scopriamo insieme chi è e che cosa fa la ragazza.

Bellissima e talentuosa, Lidia Schillaci ha catturato il cuore di tutto il pubblico di Tale e Quale Show. La donna ha decisamente colpito nel segno, e difficilmente verrà dimenticata. Sentiremo a lungo parlare di lei e della sua voce. Leggiamo allora qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata.

Leggi anche->Tale e Quale Show, Sergio Muniz si racconta: “Sono triste e preoccupato”

Lidia è nata a Palermo il 28 Marzo del 1984, sotto il segno dell’Ariete. Oggi ha dunque 36 anni. La sua voce limpida e cristallina ha conquistato il pubblico ed il suo innegabile talento l’accompagna sin dalla tenera età. Proprio così, la Schillaci ha cominciato da bambina ad appassionarsi al suo più grande amore: la musica.

Leggi anche->Tale e Quale Show, anticipazioni e imitazioni della puntata del 30 ottobre

La bionda cantante ha studiato molto per raggiungere i propri obiettivi. Ha frequentato il conservatorio di Trapani, per poi entrare a far parte del Brass Group di Palermo. Lì ha affinato la propria tecnica e acquisito molta esperienza. Durante il corso del 2002, sotto lo pseudonimo di Lydia, ha tentato di sfondare nel mondo della musica partecipando ad un talent in voga in quel periodo, Operazione Trionfo. La sua voce ed il suo talento le hanno assicurato il secondo posto ed il primo vero contratto discografico.

Leggi anche->Tale e Quale Show, Serena Enardu rompe il silenzio su Pago

In seguito al podio conquistato nel talent, Lidia ha avuto la fortuna di collaborare, ancora molto giovane, con il celebre Eros Ramazzotti, arrivando addirittura a supportarlo nel suo tour del 2006. Eros non è però l’unico artista con il quale la donna ha avuto a che fare. Ha avuto contatti infatti anche con Fiorello, che l’ha invitata ad Edicola Fiore. Il talento della Schillaci è andato però anche oltre. Ha scritto di suo pugno molta musica, arrivando a comporre addirittura la colonna sonora del film Sbirri e a cantare per numerosi spot pubblicitari. È abile anche con le cover; famose sono infatti le sue imitazioni di Withney Huston e Lady Gaga, portate al Tale e Quale Show nel 2019.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lidia Schillaci: vita privata e curiosità sulla cantante

Nonostante il successo riscosso sul piccolo schermo, Lidia Schillaci si è rivelata una donna molto riservata. La cantante palermitana è molto attaccata alla propria privacy e non condivide molto sulla propria vita privata. L’identità del fidanzato non è di dominio pubblico, e tutti i fan sono dunque in trepidante attesa di scoprire chi è l’uomo misterioso che ha fatto breccia nel cuore della donna.