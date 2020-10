Diletta Leotta, nuovo ruolo per lei: protagonista nel film di Siani

Diletta Leotta continua ad essere la protagonista numero uno con un nuovo possibile ruolo al cinema: scelta da Alessandro Siani

Diletta Leotta ha conquistato tutti in pochissimo tempo. Da Sky Sport a Dazn la bionda giornalista siciliana è un punto di riferimento con numerose iniziative anche al di fuori del suo campo. Come svelato dal portale Leggo, diventerà ben presto una stella del cinema venendo scelta dall’attore e regista napoletano, Alessandro Siani, per il suo nuovo film. La pellicola dovrebbe uscire a Natale 2021, ma a breve a Roma saranno girate le prime scene. Come rivelato, inoltre, la stessa Diletta è volata proprio nella Capitale per partecipare ai provini del nuovo film.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta, Scardina sul suo ex amore: “Ci credo ancora”

Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali da parte dei protagonisti. La bionda conduttrice è stata già protagonista recitando se stessa in 7 giorni per farti innamorare, il divertente film di Giampiero Morelli uscito durante la pandemia su Amazon Prime.

LEGGI ANCHE -> Diletta Leotta | “Che tortura svegliarsi così” | Fans al settimo cielo | FOTO

Diletta Leotta, dalla tv al cinema dopo l’autobiografia

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Da pochi giorni è uscita in libreria con la sua autobiografia Scegli di sorridere. La Leotta è diventata sempre di più un punto di riferimento e, secondo quanto si apprende dai nuovi rumors di gossip, ci sarebbe stato anche un riavvicinamento con il pugile Daniele Scardina con i due che sono stati pizzicati in un weekend romantico in montagna. I due si sono conosciuti circa un anno fa trascorrendo anche il periodo del lockdown nell’appartamento di Milano.