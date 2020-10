Chiara Ferragni, nuda col pancino: “Finalmente in mostra”

L’influencer Chiara Ferragni in dolce attesa, postata su Instagram una foto nuda col pancino: “Finalmente in mostra”.

Il piccolo Leone Lucia, figlio di Chiara Ferragni e del rapper Fedez, avrà presto una sorellina. Dopo aver annunciato la bella notizia nei giorni scorsi, qualche ore fa la Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la prima immagine della bimba. La foto dell’ecografia della nota influencer è diventata virale.

Leggi anche: Chiara Ferragni incinta: la prima foto della bimba e il messaggio per lei

Infatti, qualche giorno fa, l’influencer ha voluto rendere ancora più protagonista la sua seconda figlia, dedicando a lei un post sul proprio profilo Instagram. Nel post la Ferragni ha pubblicato un’ecografia della piccola che la mostra nitidamente in ogni dettaglio del suo corpicino.

Leggi anche –> Conte chiama Fedez e Ferragni: loro rilanciano l’appello – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La foto col pancino di Chiara Ferragni: l’ironia dei suoi follower

Centinaia sono stati i messaggi dei sostenitori della nota influencer sul suo profilo Instagram. Ma oggi Chiara Ferragni raddoppia: infatti, sta spopolando una foto pubblicata poco fa, un selfie scattato nel suo guardaroba, in cui appare nuda – con solo uno slip addosso – come mamma l’ha fatta con il pancino della gravidanza. “18 settimane e finalmente in mostra”, sono le parole della Ferragni nel commento che accompagna la foto.

Inutile dire che i follower sono rimasti semplicemente estasiati dallo scatto, riempiendo in pochi minuti di commenti affettuosi il post della Ferragni e augurandole ogni bene. Non manca però chi fa dell’ironia sul fatto che in realtà questi tre mesi e mezzo di gravidanza per l’influencer non sembrano averla cambiata troppo nel fisico. “Praticamente la mia pancia dopo una birra”, è il commento di qualcuno.