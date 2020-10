La showgirl si confessa e dichiara di frequentare di nuovo la vecchia fiamma Pietro delle Piane, ma dopo Temptation Island tutto è cambiato…

Antonella Elia, showgirl e opinionista del Grande Fratello Vip 2020, sembrava aver chiuso definitivamente la storia con l’attore Pietro delle Piane, dopo la loro controversa e chiacchierata partecipazione a Temptation Island: la rottura è stata brusca, dolorosa, piena di lacrime.

Eppure in una recente e intima intervista al settimanale Confidenze, la soubrette ha parlato di un riavvicinamento tra i due. O meglio: Pietro sta tentando di riconquistare la fiducia di Antonella, dopo averla persa sull’Isola.

Una storia finita in tragedia

Antonella e Pietro si conoscono un anno fa per amici comuni e la loro storia d’amore sfocia presto in una proposta di matrimonio da parte dell’attore, andata in frantumi dopo la disastrosa partecipazione a TemptationIsland.

In una puntata, che ha fatto il giro del web, lui, che ha un figlio nato da una relazione precedente, le rinfaccia di non essersi ancora fatta una famiglia alla sua età, ferendo la sua partner nel profondo e perdendo del tutto la sua fiducia.

La Elia ha tuttavia sempre dichiarato di non aver voluto figli per pensare esclusivamente alla sua carriera e di non avere poi tutto questo spirito materno.

“Visto che ho sofferto, mi deve dimostrare che è cambiato.” dichiara Antonella nell’intervista a Confidenze, in cui lascia trapelare la volontà di dare a Pietro una seconda possibilità.

“Ci stiamo frequentando di nuovo ma in modo diverso. Non so cosa succederà, ma se torneremo assieme sarà in un altro modo. Lui sta facendo di tutto per riconquistarmi e la nostra storia è come se ricominciasse da capo.” prosegue la showgirl, annunciando una probabile, cauta, ripresa della storia d’amore finita così male e in diretta televisiva.

