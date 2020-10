Temptation Island: Michael De Giorgio accoltellato dalla compagna

Michael De Giorgio, protagonista insieme all’ex fidanzata Lara Zorzetto di Temptation Island, è stato vittima di un tentato omicidio da parte dell’attuale compagna.

Terribile disavventura per Michael De Giorgio. La sua attuale compagna ha tentato di ucciderlo, ferendolo gravemente a una mano. L’ex protagonista di Temptation Island ha salvato la pelle, ma ora rischia di perdere l’uso dell’arto. Ecco le sue parole su Instagram.

Il tentato omicidio di Michael De Giorgio

“Questa notte sono stato ferito con una forbice – ha raccontato Michael De Giorgio in un post sul suo profilo Instagram -, è entrata e uscita dall’altra parte del polso. Ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia. Sono uscito da poco dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non”. Per fortuna è stata evitata una tragedia. “L’intervento è andato bene – continua De Giorgio -. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci… grazie a chi stanotte mi è stato vicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande comunque è dentro al petto e per questo non c’è nessuna cura”.

Molti di voi ricorderanno che qualche anno fa la coppia formata da Michael De Giorgio e Lara Zorzetto tenne incollati allo schermo milioni di telespettatori. A Temptation Island i due giovani furono protagonisti di un amore burrascoso, culminato in un addio sotto i riflettori del programma. Lara rimproverava a Michael l’infedeltà e un atteggiamento poco serio. Così, terminata l’avventura a Temptation Island, i due presero strade diverse: la Zorzetto è diventata una influencer amatissima, Michael un tatuatore molto apprezzato. Ma decisamente poco fortunato in amore.

EDS