Maddie McCann, la polizia britannica a Lisbona: “Ecco dov’è il cadavere”

La polizia britannica è impegnata in un vertice a Lisbona per scoprire dove potrebbe essere sepolta la piccola Madeleine “Maddie” McCann.

La polizia britannica impegnata nelle indagini sulla scomparsa di Madeleine “Maddie” McCann ha avuto un incontro cruciale a Lisbona con le controparti tedesche e portoghesi. Obiettivo: capire dove potrebbe essere stata sepolta dopo essere stata rapita quando aveva solo tre anni l’ormai lontano 3 maggio 2007. Ormai non ci sono più speranze di trovarla viva, ma si sta facendo di tutto per recuperarne almeno il cadavere.

Leggi anche –> Maddie McCann | un pm svela | ‘Sappiamo che fine ha fatto’

Leggi anche –> Maddie McCann, nuove accuse al presunto pedofilo: “Abusi su una donna”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sulle tracce del corpo della povera Maddie

Il vertice di polizia è stato segnalato dal quotidiano portoghese Correio da Manha e si sarebbe svolto “di recente” presso la sede di Lisbona della Policia Judiciaria. Gli investigatori portoghesi avrebbero consegnato le informazioni relative alle ricerche effettuate nell’Algarve, purtroppo senza esito: “Pozzi e fossati sono stati scandagliati con un pettine a denti fini, ma non sono stati trovati segni dei resti della bambina scomparsa”.

Le autorità portoghesi, britanniche e tedesche però non si arrendono e continuano a cercare di informazioni sul passato del presunto assassino Christian Brueckner. La polizia tedesca avrebbe intenzione di tornare a Praia da Luz per tentare di colmare le lacune nelle indagini sul pedofilo condannato. Non c’è stato ancora alcun commento ufficiale da parte della polizia alle ultime indiscrezioni giornalistiche. Un portavoce della polizia britannica ha detto al Mirror Online: “Non commentiamo le indagini in corso, trattandosi di un’inchiesta su una persona scomparsa”. Il caso resta aperto.

Leggi anche –> Maddie, il legale di Christian Brueckner: “Ecco le prove che lo scagionano””

Leggi anche –> Maddie McCann | l’avvocato di Brueckner | ‘Non gli affiderei i miei figli’

EDS