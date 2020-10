Tommaso Zorzi | che rabbia | ‘GF Vip mi ha trattato come donna da strada’

Durissimo sfogo quello che Tommaso Zorzi fa a Guenda Goria contro gli autori del ‘GF Vip’. “Non dovevano permettersi di farlo”.

È molto arrabbiato Tommaso Zorzi, il quale non nasconde di ritenersi deluso da quello che è l’atteggiamento degli autori del GF Vip 2020 nei suoi confronti. È lo stesso volto del web a parlare della cosa a Guenda Goria, con la quale è entrato in confidenza. “Mi hanno cacciato dal Confessionale”, afferma lui piccatissimo. “Mi hanno trattato come se fossi una prostituta dopo che la paghi per una prestazione”.

Parole pesantissime, che Tommaso Zorzi fa risalire al fatto di non essersi esposto. “Probabilmente non ho dato loro lo spunto giusto per creare un possibile episodio da audience. Magari con un litigio montato ad arte con qualcuno della casa”. Alla richiesta di dire la sua su uno specifico episodio accaduto poco prima, Zorzi si sarebbe rifiutato. E lui stesso conferma che, a tale diniego, gli autori gli hanno detto di andare fuori dal Confessionale.

Tommaso Zorzi, quanto livore nelle sue parole: “Io trattato malissimo”

“In un modo che non mi è proprio piaciuto. Ho sempre detto la mia in queste occasioni, io sono uno sincero”. Il ragazzo poi ha anche fatto capire di intuire ormai quando le sue parole vengono usate per innescare delle ‘bombe’. Da qui il suo atteggiamento cauto. Certo è che il giovane ha utilizzato dei termini certamente non leggeri per descrivere questa situazione. Ed ora in diversi credono che il conduttore del GF Vip 2020, Alfonso Signorini, potrebbe sottoporlo ad un richiamo ufficiale nella puntata che andrà in onda venerdì prossimo, 30 ottobre 2020.

