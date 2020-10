Daniele Scardina torna insieme a Diletta Leotta: ecco la verità

By

Dopo mesi dalla rottura, sembra che Daniele Scardina sia tornato insieme alla ex fidanzata Diletta Leotta. Il web impazza.

Nel mondo del web sta scoppiando la teoria secondo cui il concorrente di “Ballando con le Stelle” Daniele Sardina e la nota conduttrice sportiva Diletta Leotta potrebbero avere un ritorno di fiamma dopo mesi dalla loro rottura.

Il settimanale Chi ha immortalato all’esterno dell’hotel in cui alloggiava Diletta Leotta, la conduttrice sportiva insieme al suo ex fidanzato Daniele Scardina. Il mondo del gossip sta già impazzendo, sperando da molto in un ritorno di fiamma tra i due. King Toretto è un personaggio molto riservato, soprattutto riguardo alla sua vita privata, ma durante la scorsa puntata di “Ballando con le Stelle“, ha confessato: “Far vede l’amore è bello. E quello che provo e che sento è vero amore“.

Diletta Leotta e Daniele Scardina: il ritorno di fiamma è vero?

In molti hanno pensato che la confessione di Daniele Scardina fosse rivolta proprio alla bionda conduttrice sportiva. Recentemente, King Toretto si è lasciato andare a qualche riflessione più emotiva durante la sua partecipazione a “Storie Italiane“, il programma condotto da Eleonora Daniele: il pugile ha parlato della religione e si è detto meravigliato dal fatto che non si parli quasi mai di Dio in televisione.

Da poco hanno anche fatto il giro del web le foto della conduttrice Diletta Leotta, intenta a godersi una passeggiata nel bosco all’aria aperta. La giovane è apparsa molto serena e in splendida forma e, in molti, si sono chiesti se con lei ci fosse anche il re del pugilato, King Toretto. Se il ritorno di fiamma fosse reale, questo spiegherebbe la serenità della Leotta.