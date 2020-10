Allerta meteo al nord Italia oggi, 26 ottobre. Cosa succederà domani e nel weekend?

Questa mattina, dopo un weekend mediamente all’insegna del bel tempo, ci siamo svegliati con pioggia e vento forte, quasi di burrasca. Una situazione tipicamente autunnale, che però ha fatto scattare l’allerta arancione e gialla in diverse regioni d’Italia.

L’allerta meteo sta interessando essenzialmente le regioni settentrionali e centrali del nostro Paese, soprattutto Liguria, Lombardia e Emilia Romagna. Vediamo allora cosa ci aspetta oggi e se questa allerta meteo sarà prorogata anche a domani e in quali regioni.

Allerta meteo 26 ottobre 2020

Nella giornata di oggi, lunedì 26 ottobre, la situazione meteorologica vede maltempo e piogge forte imperversare sul nostro Paese, ma soprattutto su:

Liguria: allerta arancione

Lombardia: allerta arancione

Emilia Romagna

La Protezione Civile ha spiegato a Rai News 24 che si tratta di una saccatura atlantica, con aria polare, che sta portando sul nostro Paese questa nuova ondata di maltempo e di perturbazioni con venti di burrasca anche piuttosto intensi.

Dalle prime ore di oggi quindi avremo piogge di carattere temporalesco soprattutto al nord e in graduale spostamento verso Veneto e Sardegna. Bisogna prestare particolare attenzione al vento, ma anche a grandinate improvvise e fenomeni elettrici. Il vento la farà poi da padrone soprattutto su Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Sulle coste quindi potrebbero verificarsi anche delle mareggiate piuttosto intense.

Domani ci sarà l’allerta meteo?

Per quanto riguarda la giornata di domani invece, martedì 27 novembre, vedremo questa ondata di maltempo spostarsi essenzialmente verso le regioni del Sud. Qualche instabilità residua e pioggia potrebbe verificarsi ancora al nord, ma in modo assolutamente più leggero e irrisorio rispetto a quanto accaduto oggi.

Per ora i vari dipartimenti della Protezione Civile non hanno emanato alcun tipo di allerta meteo per la giornata di domani, 27 ottobre, ma nel pomeriggio potrebbero esserci degli aggiornamenti.

Meteo Ponte Ognissanti, weekend 31 ottobre: caldo e sole

Un inizio di settimana all’insegna del maltempo insomma. Ma pare che sia tutto destinato a svanire rapidamente perché nel weekend del Ponte di Ognissanti 2020 è previsto caldo anomalo soprattutto in quota per via dell’arrivo dell’anticiclone sub tropicale.

Una situazione meteo che si evolve e cambia radicalmente da un momento all’altro insomma. Potrebbero arrivare nebbie in pianura, ma in collina e in montagna per il weekend di Halloween splenderà il sole e le temperature aumenteranno arrivando fin sopra la media stagionale!

Sembra, insomma, che l’allerta meteo di oggi, 26 ottobre, sia un “puntino nero” in un contesto di bel tempo e sole. Nel weekend del ponte di Ognissanti quindi potremo goderci qualche bella passeggiata all’aria aperta, sempre nei limiti del rispetto del nuovo DPCM.