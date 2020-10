Come trascorrere il Ponte di Ognissanti 2020 vista l’emergenza Coronavirus e l’impossibilità di spostarsi molto?

Siamo tornati nel pieno della pandemia da Coronavirus e il Ponte di Ognissanti 2020 che solitamente ci permetteva di iniziare a viaggiare durante l’autunno è a rischio. Difficile che molte persone si mettano in viaggio in questi giorni di festa concomitanti con la festa di Halloween. E allora cosa fare per il Ponte di Ognissanti 2020? Che idee ci sono per trascorrere al meglio questi giorni di festa?

Cosa fare per il Ponte di Ognissanti 2020 a casa

È più che probabile che i giorni di festa dedicati ad Halloween quest’anno li trascorreremo a casa. La nuova ondata di Coronavirus ci impedisce di muoverci e spostarci come avremmo voluto. Ecco allora che bisogna trovare un’idea interessante per trascorrere il ponte di Ognissanti 2020 a casa.

Cosa fare con i bambini

Se avete dei bambini un’idea potrebbe essere quella di fare una festa in miniatura a casa a tema Halloween. Costumi e travestimenti come se ci fosse una parata e insieme potrete anche decorare e intagliare le zucche per la festa delle streghe.

Come trascorrere il Ponte di Ognissanti da soli a casa?

Se invece siete da soli, fra adulti conviventi, potreste pensare di fare un bel weekend dedicato ai film o alle serie tv. Ci sarà sicuro una pellicola che ancora non siete riusciti a vedere. Oppure una serie tv che avete lasciato indietro. Bene il Ponte di Ognissanti 2020 è il momento giusto per recuperare le puntate perse o proprio per vedere il film che non avete ancora avuto il tempo di vedere.

Approfittatene poi anche per i rituali di beauty routine che avete messo da parte. Se siete donne e siete sole a casa cercate di dedicare un po’ di tempo a voi. Un massaggio anti-cellulite, uno scrub, una maschera viso, un po’ di fanghi drenanti. Trovate ciò che fa per voi e rilassatevi. Il vostro corpo, ma anche la vostra mente vi ringrazierà.

Idee Ponte Ognissanti 2020: i giochi di società

Spazio anche ai giochi di società. Un’idea per il Ponte di Ognissanti 2020 potrebbe essere proprio quella di divertirsi in famiglia. Rispettando sempre il DPCM del Governo Conte potreste pensare di fare una giornata dedicata a Risiko, Monopoli o Cluedo. Rispolverate quindi un po’ di giochi di società anni ’80, vedrete che sarà un wekeend di Halloween super divertente.