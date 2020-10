Grande Fratello Vip, salta tutto: “C’è un sospetto Covid”

I nuovi concorrenti del GF Vip non sono entrati nella Casa nella tredicesima puntata come previsto: il conduttore Alfonso Signorini ha spiegato il perché a inizio serata.

La porta della Casa del Grande Fratello Vip 5 resta sbarrata ai nuovi concorrenti. Nella puntata di stasera avrebbero dovuto varcarla 3 new entry annunciate: Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Ma si dovrà pazientare ancora un po’ per scoprire cosa succederà. il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato lo stop ai nuovi ingressi nella Casa, almeno ora ora, per via del Coronavirus.

Leggi anche –> GFVip a rischio, Codacons chiede l’immediata cancellazione

Leggi anche –> GF Vip, Patrizia De Blanck a rischio squalifica: ecco perché

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incubo Coronavirus anche al Grande Fratello Vip

C’è un sospetto Covid tra i nuovi concorrenti del GF Vip e sarà necessario procedere con le verifiche del caso, non solo sul sospettato ma su tutti, prima di farli entrare nella Casa. Non è dato sapere il sospetto sia nato da un ultimo tampone, o da un test sierologico, o se invece uno dei nuovi concorrenti del Gf Vip 5 abbia manifestato dei sintomi. Certo è che ora verranno fatti tutti i controlli per far entrare Stefano, Giulia e Selvaggia in piena sicurezza, sia per loro tre sia per chi è già nella Casa.

In genere i concorrenti entrano in gruppo a gioco già avviato, raramente si tratta di ingressi singoli. Può darsi tuttavia che si sia voluto evitare far entrare due concorrenti stasera e uno la prossima volta, perché quest’ultimo si ritroverebbe da solo ad affrontare tutto il gruppo. Né è da escludere che il Grande Fratello Vip abbia preferito rimandare tutti i nuovi ingressi per controllare i tre concorrenti, che hanno vissuto in isolamento e separatamente questi giorni difficili.

EDS