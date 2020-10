GF Vip, Patrizia De Blanck a rischio squalifica: ecco perché

Il GF Vip potrebbe avere una squalifica questa sera, chi rischia è la contessa Patrizia De Blanck, per diverse ragioni.

La puntata in onda questa sera del “Grande Fratello Vip 5“, condotto da Alfonso Signorini, si preannuncia scoppiettante. Con il regolamento alla mano, potrebbe essere decretata l’espulsione dalla Casa di uno dei concorrenti a causa di una serie di motivazioni.

Per la contessa De Blanck non c’è pace e il web non la sta aiutando, perché grida alla sua squalifica. Oltre al linguaggio colorito che la contessa adotta molto spesso, farcito di parolacce, la contessa si distingue per i numerosi scivoloni. Qualche giorno fa, ad esempio, ha lanciato una bottiglia contro Tommaso Zorzi, e poi ha seguito tirandogli un bicchiere. Inoltre, la contessa ha nascosto un orologio che per regolamento non poteva avere con sé nella Casa del “GF Vip” e ha indicato chi far andare in nomination. Ma l’ultima goccia per l’audience, che non ne può più della contessa, è stata una frase a sfondo razzista.

Patrizia De Blanck e le innumerevoli infrazioni

In seguito al lancio della bottiglia e del bicchiere contro Tommaso Zorzi, durante una discussione, Patrizia De Blanck è stata sorpresa dalle telecamere mentre confidava di avere con sé un orologio nascosto in una valigia. Infatti, la contessa ha confidato a Enock Barwuah di sapere perfettamente quale fosse l’orario e, per convincere il giovane incredulo, l’ha portato nella camera e le ha mostrato l’orologio. Poi, il fratello di Mario Balotelli ha svelato ai coinquilini quanto appreso e le telecamere hanno comunque ripreso tutto.

Inoltre, in molti stanno criticando come la “terribile contessa” avrebbe indicato, durante la diretta di venerdì 23 ottobre, ai suoi compagni chi dovessero nominare. In base a quanto riportato, la De Blanck avrebbe chiesto di mandare in nomination Stefania Orlando, che ora si trova al televoto. La tremenda battuta che ha pronunciato, però, potrebbe causarle la squalifica, come è già accaduto per Fausto Leali. “C’erano due. Erano due neri, però non è offensivo. Se tu dici ‘c’erano due neg*i’ aiaaa, però sempre neri erano“, questa sarebbe la frase che sta facendo il giro del web. La richiesta degli utenti sui social è di prendere dei provvedimenti seri, come l’espulsione dalla Casa, a causa delle numerose uscite infelici. In molti stanno taggando direttamente i profili del Grande Fratello, del suo conduttore Alfonso Signorini e degli opinionisti Antonella Elia e Pupo per chiedere la squalifica della contessa.