Una battuta di Mario Balotelli verso Dayane ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello, e ora il web è in fiamme: ecco cosa è successo.

Mario Balotelli è stato ospite durante la puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri sera, venerdì 23 ottobre. Durante il corso della serata Mario ha avuto l’opportunità di incontrare il fratello Enock, partecipante al reality, ma da lontano ha potuto scambiare qualche parola anche con Dayane Mello. La ragazza e il calciatore avrebbero avuto una storia, tempo fa, e proprio a proposito di questo flirt Mario si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo. Una battutina in particolare ha fatto infuriare il pubblico del reality, e ora il web è in fiamme: ecco cosa è successo.

Prima di entrare nella Casa più famosa d’Italia, Mario ha scambiato due parole con Alfonso Signorni. “Chi è la più bella della casa?”, gli è stato chiesto. “Lo chiedo a mio fratello che ha vissuto più tempo con loro, però mi sembrano tutte persone tranquille, educate” ha risposto il calciatore. Prima di farlo entrare in casa Signorini si è raccomandato sulle regole da rispettare per non mettere a rischio la salute dei partecipanti al reality: “Ricordati che devi rispettare le distanze di sicurezza. La prudenza è la parola d’ordine. Tu sei un punto di riferimento per i giovani e so che ti atterrai alle regole”. Balotelli ha annuito: “Persone rappresentative come noi devono dare il buon esempio”.

Mario Balotelli, le scuse a Dayane Mello

Dopo aver fatto entrare Mario, Alfonso Signorini ha chiesto a Dayane se avrebbe voluto Balotelli come concorrente nella Casa. Lei ha risposto di sì, e il conduttore lo ha evidenziato al pubblico: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. La risposta del calciatore non è stata apprezzata da nessuno: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘basta, basta fa male”, ha detto ridendo. L’uomo si riferiva palesemente a qualche passato rapporto sessuale con la ragazza, ma Dayane si è limitata a dire: “Non commento”. Balotelli ha poi cercato di rimediare: “Dai che ti prendo in giro, mamma mia sorridi un po’. Ti voglio bene”. Se il tutto è passato inizialmente inosservato dalla produzione del GF, dopo poco Signorini è tornato sull’argomento: “Mario, purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa. Se chiedi scusa è per il bene di tutti. Non posso ripetere la battuta”. Mario Balotelli ha assicurato di non ricordare la battuta in questione, ma ha comunque chiesto scusa: “Veramente non ne ho idea. Alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta. Scusa Dayane se ti ho offeso in qualsiasi modo. Sai che ti voglio un bene dell’anima”.

Visualizza questo post su Instagram Le parole di Mario Balotelli che stanno facendo discutere. #GFVIP Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 24 Ott 2020 alle ore 1:33 PDT

Una volta tornato a casa, Mario deve essersi accorto della gravità della situazione sul web, dove molte donne si sono infuriate per via della battuta di cattivo gusto. Il calciatore ha allora postato sul suo account Instagram il messaggio che potete leggere nell’immagine qui di seguito:

