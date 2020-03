Sbranato da due cani per strada, muore bambino di otto anni

Un bambino di otto anni è morto dopo essere stato sbranato vivo da due cani per strada. Gli animali sono stati sequestrati, ma le indagini sono ancora in corso.

Un bambino è morto in seguito alle ferite riportate dopo essere stato attaccato da due cani a Dublino. L’Irish Mirror riferisce che il bambino, otto anni, ha lottato per la sua vita durante tutta la notte, dopo il tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio.

È stato portato di corsa al Tallaght Hospital poco dopo l’attacco, avvenuto intorno alle 16.00. Il piccolo è stato poi trasferito al Children’s Health Ireland a Crumlin, dove è arrivato in condizioni critiche. Un portavoce dell’ospedale ha poi comunicato lunedì mattina: “Il bambino di otto anni gravemente ferito ieri, a seguito di un attacco da parte di alcuni cani nella zona di Tallaght, è deceduto questa mattina, lunedì 23 marzo 2020, presso il Children’s Health Ireland (CHI) a Crumlin”. Gli agenti hanno confiscato i cani e hanno informato il proprietario dell’accaduto. Un’indagine completa sull’incidente è in corso da parte della polizia alla stazione di Tallaght Garda.

Bambino di otto anni muore sbranato dai cani, non il primo episodio del genere

Nel settembre dello scorso anno il Mirror Online ha pubblicato la storia di Elayne Stanley, 44 anni, che è stata sbranata a morte dai suoi due cani da compagnia. Dopo aver sentito delle urla strazianti provenire da casa della donna, i vicini si sono precipitati nella casa a schiera e hanno cercato disperatamente di salvarle la vita lanciando mattoni ai cani per allontanarli, ma non c’è stato nulla da fare. Ci sono voluti cinque uomini per respingere gli animali, che nel frattempo avevano strappato parte del braccio della donna anziana, alcune dita e la faccia. Anche uno dei suoi soccorritori è stato gravemente ferito dai cani mentre correva in aiuto della signora.

