Incidente a catena nel trapanese: pullman si ribalta, almeno un morto

Tragico incidente a catena nel trapanese, un pullman con a bordo 15 persone si è ribaltato dopo essersi scontrato con un’auto.

Le autorità in queste ore stanno vagliando i dati dei rilevamenti e le testimonianze dei presenti per stabilire la dinamica di un grave incidente a catena verificatosi all’altezza di Castelvetrano (Trapani), sulla strada che conduce a Santa Ninfa. Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, ieri pomeriggio un pullman della ditta privata Salemi si è scontrato con una Ford Fiesta. Dopo l’urto il mezzo pesante si è ribaltato su un lato, nel sinistro sono coinvolte anche altre vetture.

A bordo del pullman, oltre all’autista, erano presenti 15 persone, il cui stato di salute al momento è incerto. Secondo quanto riferito dal ‘Giornale di Sicilia‘ sarebbero morte due persone nell’impatto: un automobilista ed un passeggero del pullman. Un terzo sarebbe in condizioni gravi ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Sul bilancio delle vittime ci sono delle notizie discordanti, i quotidiani nazionali, infatti, riportano la morte di una sola persona, mentre pare che tutte le fonti siano concordi nel riportare le gravi condizioni del passeggero portato in ospedale.

Pullman si ribalta a Castelvetrano dopo un’incidente: s’indaga sulla dinamica

Per diverse ore ieri le forze dell’ordine hanno recintato la zona dell’incidente per permettere ai soccorritori di operare in massima sicurezza. Il traffico è stato dunque deviato sulla A29 ed interdetto sulla statale che porta da Castelvetrano a Santa Ninfa. Terminate le operazioni di soccorso, le forze dell’ordine si sono occupate di effettuare i rilevamenti utili a ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non è stata comunicata alcuna ricostruzione ufficiale, dunque, non è noto il modo in cui i mezzi siano venuto a contatto.