Treno travolge pullman, è una strage: 17 morti e decine di feriti. Incidente devastante, scopriamo cosa è successo e come è potuto accadere.

Un treno ha travolto a tutta velocità un pullman. Entrambi i veicoli trasportavano a bordo molti passeggeri. In particolare l’autobus era pieno di fedeli che si stavano recando ad una cerimonia religiosa.

Incidente devastante, cosa è successo

L’incidente gravissimo è avvenuto in Thailandia nella provincia di Cha Choeng Sao alle 8 di mattina per l’ora locale, le 3 di notte per noi. Il primo bilancio parla di 17 morti accertate e almeno 30 ferite. Le immagini lasciano senza parole: corpi ammassatti e incastrati tra le lamiere, l’autobus girato su un lato col tetto divelto. Le autorità locali fanno sapere che il numero di vittime e feriti potrebbe presto aumentare drammaticamente poiché in molti sono ancora sotto ai mezzi incidentati.