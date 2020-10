Come sentirsi a New York durante le passerelle di alta moda anche se siamo a casa! Basta indossare un maglione arancione!

Per questo autunno e inverno 2020 i viaggi saranno complicati da fare. Ci si muoverà il minimo indispensabile per via dell’emergenza Coronavirus. Come fare allora se siete degli appassionati del travel a sentirvi comunque in viaggio anche se siamo a casa? Sicuramente un tuffo nel mondo lo possiamo fare tramite la moda. Per sentirvi come sulle passerelle dell’alta moda di New York potreste infatti fare un check di quali sono i colori più alla moda del momento e, tenetevi forte, è l’arancione.

Come viaggiare nel cuore delle moda

Non possiamo volare a New York e non possiamo nemmeno andare a camminare sulle boulevard più cool di Los Angeles. Bene, allora spicchiamo il volo con la fantasia e gli outfit da star di Hollywood. Quest’autunno e inverno pare che il colore cool sia l’arancione. Bisogna assolutamente avere almeno un capo di questo genere nel nostro armadio. Altrimenti siamo out. Non solo dal mondo dei viaggi, ma anche dalla moda.

Arancione fluo? No, via libera alle tonalità più calde

Se siete perplesse all’idea di indossarlo non preoccupatevi. Non deve essere per forza un arancione metallizzato o fluo. Ci sono anche delle varietà più soft e delicate da poter scegliere per i propri maglioni o giacche. La variante di arancione bruciato, che assomiglia molto al colore della zucca, è infatti facile da indossare e sta bene praticamente a tutti. Nonostante sia un colore caldo e perfetto per la stagione autunnale e invernale in arrivo, è anche molto innovativo e vi potreste sentire super alla moda in questo senso. Indossando un cardigan aranciato potrete fingere di essere su un red carpet anche se l’unico tappeto che avete intorno è quello di camera vostra!

I trucchi per resistere e rimanere a casa

Insomma. Bisogna ingegnarci e trovare il modo di viaggiare con la fantasia visto che sono praticamente vietati tutti gli spostamenti non necessari. Il mondo delle vacanze, dopo un’estate in lieve ripresa, deve fermarsi di nuovo. Non bastano sconti e promozioni per risolvere l’emergenza. Come dicono in molti, i sacrifici e le rinunce alle nostre libertà di oggi, compresa quella di viaggiare, serviranno ad assicurarci di poter volare per il mondo in futuro.

(Fonte immagini Pixabay)