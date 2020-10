Guenda Goria | il gossip | ‘Telemaco tornerà con Olga’

Tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila diventa sempre più ingombrante la figura di Olga, ex moglie di lui. “Accadrà questo”.

È Guenda Goria la protagonista di ‘Pomeriggio 5’, per via del rapporto che la connette a Telemaco Dell’Aquila. Quest’ultimo è il fidanzato della figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria, e risulta ancora sposato con la moglie Olga. Ma lui stesso ha fatto sapere di avere un accordo privato per la separazione, con tanto di scrittura a convalidare tale intenzione.

LEGGI ANCHE –> Andrea Zelletta, la verità sul tradimento con Alice: Natalia si “sbottona”

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha rintracciato proprio Telemaco dicendo che lui ora sta avendo qualche ripensamento. La conduttrice Barbara D’Urso lo stuzzica ed il giornalista alla fine ammette che Olga sta considerando il rapporto con Telemaco, nonostante Guenda Goria. “Occorre essere delicati in questa vicenda, anche perché Telemaco con Olga ha avuto un figlio che ora ha 3 anni. La donna vorrebbe riprovarci”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Rosalinda Celentano confessa: “Sono stata con Monica Bellucci e Asia Argento”

Guenda Goria, “lei se ne farà una ragione se Telemaco dovesse tornare con Olga”

Si vocifera che sia stata proprio lei a lasciare Dell’Aquila ai tempi, ma ora anche lui sembra attratto dalla possibilità di riprovarci. Tanto più che si vocifera che i due siano attualmente a Sharm el-Sheik. Una tesi riferita pure da Eva Henger, che ha difeso Guenda in passato e che ha saputo la cosa da alcuni conoscenti che risiedono nella nota località vacanziera in Egitto. Tutti si augurano un epilogo il meno traumatico possibile. La Henger sostiene anche che Guenda se ne farebbe una ragione se Telemaco dovesse decidere di ritornare con sua moglie. Infine D’Alessi ha voluto precisare che Guenda non è una rovinafamiglie e che se Dell’Aquila e la sua consorte hanno avuto una crisi, non è da attribuire alle eventuali azioni della figlia di Maria Teresa Ruta.

LEGGI ANCHE –> Tina Cipollari, parla Giorgio Manetti: “Se la vedo con Vincenzo…”