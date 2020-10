Andrea Zelletta, la verità sul tradimento con Alice: Natalia si “sbottona”

Dopo le rivelazioni a Di Più Tv di Alice Fabbrica, ex fiamma di Andrea Zelletta, Natalia Paragoni dice la sua sulla presunta scappatella del fidanzato.

Le dichiarazioni di Alice Fabbrica hanno avuto l’effetto di un terremoto. La 23enne web influencer e modella ha insinuato un presunto tradimento di Andrea Zelletta ai danni di Natalia Paragoni. I due sono legati sentimentalmente, grazie a Uomini e Donne, da quasi due anni. Ma lui non avrebbe mai smesso di cercare Alice…

La donna di Andrea Zelletta rompe il silenzio

Natalia ha cercato fino all’ultimo di starsene in silenzio, ma all’ennesimo rumor è sbottata. La fidanzata ufficiale di Andrea Zelletta si dice tranquilla e serena, ma chiede anche ai suoi follower di rispettare questo delicato momento: “Sono tranquilla, rilassata. È tutto ok. Mi sono accorta che devo fare un po’ di tutorial, sono un po’ assente, ma capite il momento…”. Nessuna risposta diretta alle insinuazioni di Alice Fabbrica, ma forse è solo questione di ore. Lo stesso Zelletta, d’altronde, dovrà fare ben presto i conti con le rivelazioni della 23enne.

Nel dettaglio, Alice Fabbrica ha raccontato di aver conosciuto Andrea Zelletta cinque anni fa tramite i social network, ma a un certo punto il flirt tra i due si è interrotto per via di una violenta reazione di Zelletta che ha spaventato la ragazza. Il motivo? Gli aveva confessato di aver visto un altro ragazzo lo stesso giorno del loro primo appuntamento. “Appena lo ha saputo ha iniziato a urlare, sembrava un’altra persona – ha spiegato Alice -. La sua gelosia eccessiva e immotivata non mi è piaciuta. Non stavamo insieme, ci eravamo appena conosciuti, non dovevo rendere conto a lui se ero andata a prendere un caffè con un amico. Così ho troncato subito i rapporti”.

Lui però avrebbe continuato a cercarla, anche dopo il fidanzamento con Natalia Paragoni e poco prima di essere scelto per la quinta edizione del Grande Fratello Vip: “Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante. Alludeva a noi, al fatto che avevamo un conto in sospeso, mi ripeteva di volermi vedere. Non mi ha dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia. Così, stanca di questo atteggiamento, l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato, anche perché non è mia abitudine frequentare ragazzi già impegnati”. Il caso resta aperto.

