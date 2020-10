Federica Pellegrini, grande paura per sua madre: le sue condizioni

Federica Pellegrini è risultata positiva al Coronavirus e sta passando la quarantena in isolamento domiciliare. C’è molta preoccupazione per sua madre.

La nuotatrice Federica Pellegrini è risultata positiva al Coronavirus e sta trascorrendo la quarantena in isolamento domiciliare. In casa con lei è rimasta sua mamma che, però, nelle ultime ore ha iniziato a non sentirsi molto bene. La campionessa ha preso la parola sui social per rassicurare i suoi fans.

“Domani farà il tampone, ma quasi sicuramente lo ha preso“, così ha detto Federica Pellegrini. Poi, ha tenuto a precisare come, nonostante in casa con lei ci fosse solo sua madre, avessero sempre mantenuto le distanze di sicurezza e indossato la mascherina. “Io dovevo partire per Budapest e mia mamma era qui in quei giorni perché ci dovevamo dare il cambio con i cani lei è rimasta in quarantena preventiva qui a casa da me, abbiamo cercato di mantenere le distanze e usare le mascherine, di stare attente”, così ha raccontato nelle sue Instagram stories la campionessa olimpionica, che è apparsa molto turbata e preoccupata per la salute della madre.

Federica Pellegrini, lo spavento per la madre: positiva al Covid

Federica Pellegrini è in isolamento domiciliare da una settimana e ha aggiornato quotidianamente i suoi fans, raccontando loro di iniziare a stare meglio. La sua preoccupazione maggiore, adesso, è per sua madre: in casa con lei, la donna ha iniziato a manifestare i primi sintomi da Coronavirus. “Ha i sintomi da stamattina, domani farà il tampone e di sicuro sarà positivo. Poverina mi dispiace tantissimo. La cosa buona è che ora io sono in grado di darle una mano, ho gli anticorpi e posso starle vicino. Questo virus veramente si attacca con una facilità che non immaginavo, vivendo insieme è stato facile”, così ha raccontato sul suo profilo Instagram.

La nuotatrice olimpionica avrebbe dovuto gareggiare alle prime competizioni stagionali a Budapest durante queste settimane, ma il test positivo al Covid-19 l’ha forzata a rinunciare. Ora, l’unico pensiero di Federica è sua madre e si dedicherà a lei per aiutarla a superare la malattia.