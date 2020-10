Speranza Capasso di Temptation Island, chi è davvero: foto, storia privata

Speranza Capasso è una delle concorrenti di Temptation Island, fidanzata di Alberto Maritato da sedici anni e con un rapporto in bilico.

Speranza Capasso è una delle protagoniste dell’edizione di “Temptation Island” condotta da Alessia Marcuzzi. E’ fidanzata con Alberto Maritato da 16 anni e sono arrivati al programma delle tentazioni perché lui non è più sicuro di amarla davvero.

Nata il 30 marzo 1987 ad Avellino, Speranza vive a Brusciano, in provincia di Napoli, e lavora in uno dei tre ristoranti Columbus di proprietà del fidanzato. E’ molto legata alla sua famiglia e al fratello Luigi, al quale ha fatto da testimone di nozze. Arrivata ai 30 anni, la giovane si sente pronta per il matrimonio e per avere una famiglia tutta sua. Il compagno Alberto, però, non sembra essere della stessa opinione e ancora non sa se vede un futuro con lei o meno. “Mi domando come mai ad oggi ho ancora dubbi ad immaginare un futuro con Speranza. Io sono molto legato a lei ma non voglio ancora convivere in una casa tutta nostra e non voglio sposarla ed è giusto capirne il perché“, queste sono state le parole di Maritato al programma “Temptation Island“.

Speranza Capasso e il percorso a Temptation Island

Nei loro 16 anni di relazione, Speranza Capasso ha dovuto perdonare più volte i tradimenti del fidanzato che, però, è sempre tornato da lei. Da quando sono sbarcati a “Temptation Island“, per la 33enne si è aperto un percorso di introspezione che la sta facendo riflettere su come gli atteggiamenti del suo Alberto non solo indichino che non la ami più, ma che sia anche pronto ad avere una nuova storia.

Matasso infatti si è sempre di più lasciato andare con la tentatrice Nunzia, lasciandosi andare ad atteggiamenti intimi e fantasticando sul loro futuro fuori da “Temptation Island“, come se Speranza faccia ormai parte del passato. Questa sera su Canale 5 si scoprirà la fine del viaggio nei sentimenti della coppia, che si lascerà andare ad un falò di confronto davvero infuocato, affrontando i baci tra Alberto e Nunzia e il loro weekend trascorso in esterna.