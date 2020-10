L’offerta speciale di Ryanair: fino a mezzanotte voli scontati del 50%.

Stiamo vivendo un periodo non facile per il comparto turistico e soprattutto per i viaggi aerei. L’emergenza Coronavirus ha tagliato le gambe a molte compagnie che, nei mesi scorsi sono state obbligate a ridurre e cancellare molte partenze. Ryanair però ha cercato sempre di rimanere sulla cresta dell’onda, sfruttando, laddove possibile, sconti e promozioni per incentivare i suoi utenti a viaggiare. È in quest’ottica che arriva quindi una grande offerta proprio di Ryanair.

Gli sconti di Ryanair fino alla mezzanotte del 20 ottobre

Per chi viaggia da ottobre a dicembre la compagnia Ryanair ha infatti deciso di dare la possibilità di acquistare molti voli scontati del 50%. “Abbiamo abbattuto il prezzo dei voli per 24 ore. Risparmia fino al 50% sui tuoi voli fino a mezzanotte. Prenota ora e viaggia fino alla fine dell’anno! Prenota oggi i tuoi voli a metà prezzo”. Così recita la promo inviata a tutti gli iscritti alla newsletter.

Dove si può volare con gli sconti Ryanair

Si ha tempo quindi fino a mezzanotte per prenotare il proprio volo per diverse destinazioni. Sul sito, ad esempio, si ha la possibilità di partire da Milano e raggiungere Alghero, Cagliari, Pescara, Bucharest e Crotone a 4,99 euro solo andata. Sempre da Milano invece spendendo 6,99 euro si vola a Sofia e, con un euro in più invece si può viaggiare verso Eindhoven o Vienna. Al prezzo di 9,99 euro solo andata invece ci sono molte più destinazioni come Danzica, Barcellona El Prat, Bari, Bordeaux, Brindisi, Bristol, Bruxelles, Budapest, Catania, Cracovia, East Midlands, Edimburgo, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lamezia, Lussemburgo, Madrid, Malaga, Malta, Manchester, Napoli, Palermo, Parigi, Praga, Stoccolma, Tallin, Tenerife, Trapani, Varsavia e Vilnius.

Da Roma Ciampino, con un prezzo che varia tra i 5 e i 10 euro invece potrete raggiungere Cagliari, Bucharest, Atene, Bordeaux, Budapest, Lisbona, Madrid, Marrakech, Parigi, Porto, Praga, Santander, Santiago e Varsavia.

Come prenotare e cosa sapere

Sul sito ufficiale di Ryanair, nella pagina dedicata a questa offerta con voli scontati del 50% potrete trovare moltissime altre destinazioni con diversi aeroporti di partenza come Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania e Genova. Ovviamente sta a voi decidere se partire o no dato il difficile periodo di emergenza legato al Coronavirus che stiamo vivendo. Ryanair, dal canto suo, cerca con questa offerta di incentivare sia i viaggi di piacere che quelli business e facilitare anche il rientro a casa di coloro che oggi si trovano all’estero.