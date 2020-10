Antonio Zequila, ex Marina Fadda: la rottura dopo il Grande Fratello

By

La vita privata dell’attore Antonio Zequila, ex Marina Fadda: la rottura nella coppia dopo il Grande Fratello Vip.

Nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore Antonio Zequila aveva rivolto una proposta di matrimonio a Marina Fadda, la dentista sarda a cui era legato in quel periodo. Ora, a distanza di qualche mese, sappiamo che i due non stanno più insieme e lei in precedenza aveva smentito le nozze al settimanale ‘Chi’. Nel frattempo, lui avrebbe un’altra.

In estate, egli stesso aveva infatti spiegato di non stare più con il medico sassarese Marina Fadda, laureata in Medicina e specializzata in Odontostomatologia. Aveva infatti scritto su Instagram: “Visto che leggo sui siti di smentite matrimoniali, sono io che ho fatto scelte diverse. Da due settimane sto vivendo un nuovo amore”. Insomma, l’attore aveva dato un chiarimento a quanto circolato.

La verità sulla relazione tra Antonio Zequila e Marina Fadda

La coppia sembrava davvero molto affiatata, almeno guardando a quanto hanno raccontato per mesi le cronache rosa e il gossip. Stavano insieme dal 2011 e proprio dopo la proposta di matrimonio da parte di lui la storia è entrata in crisi. Anche Marina Fadda, al settimanale Oggi, aveva raccontato di un Antonio Zequila inedito: “Il mio Zequila non ha niente a che vedere con il personaggio che conoscete voi. Antonio è una bella persona, un uomo dolce, premuroso, con principi solidi, sempre presente quando c’è bisogno”.

“Non mi ha mai deluso” – aveva detto ancora il medico spiegando il motivo della rottura con l’attore – “Sono stata io a dire basta, è la seconda volta che accade. Vivo a Sassari, Antonio a Roma, e dopo 9 anni non ce la facevo più, forse desideravo una convivenza ma è impossibile per noi”. Riguardo alla proposta di matrimonio, il medico aveva risposto negativamente: “Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più”. Attiva con un profilo pubblico su Instagram, Marina Fadda ha nel frattempo documentato le sue vacanze estive da single. Di Zequila, invece, nessuna traccia.