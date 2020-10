Lockdown mirati | Ministero della Salute | ‘Urgente agire subito’

Da parte del Ministero della Salute arriva un avvertimento significativo. “In aree dove il Covid è fortissimo pronti a lockdown mirati”.

Dal Ministero della Salute arriva una conferma in merito alla necessità di lockdown mirati, da attuare subito. Ne parla Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza, il quale si mostra preoccupato per la situazione Coronavirus Italia in quelle che sono le aree più colpite. La situazione appare grave a Milano e Napoli, con Roma che pure comincia a destare preoccupazione.

Per quanto riguarda le regioni, le più colpite sono Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, con anche Abruzzo, Liguria, Puglia, Sardegna, Umbria, Sicilia e Val d’Aosta a forte rischio. “Come sarà il Natale dipende da come ci comporteremo adesso. Le autorità non devono temporeggiare e c’è bisogno di lockdown mirati, chirurgici, senza aspettare oltre”. Le misure annunciate dal primo ministro, Giuseppe Conte, non serviranno a far cadere la curva dei contagi. Il loro scopo viene inquadrato semmai in una utilità nel rallentare la salita e nel rendere sostenibile quella che è una situazione comunque complessa.

Lockdown mirati, il Ministero della Salute parla di situazione urgente

L’eventualità di attuare delle chiusure circoscritte a determinate zone andrebbe applicata, secondo il Ministero della Salute, in zone dove “il sistema è meno pronto, a prescindere dall’aumento dei contagi”. Verranno presi in considerazione determinati fattori, come numero quotidiano dei tamponi svolti in media, capacità di tracciatura dei nuovi positivi, capacità dei trasporti di reggere, numero di posti letto nelle terapie intensive ed andamento della pandemia. Ricciardi, ospite della trasmissione ‘Agorà’ su Rai 3, ha affermato che due settimane di lockdown limitato a certe aree potrebbero portare benefici. “Ma potremmo arrivare ad un punto in cui non saranno sufficienti. Invece fare attenzione adesso potrebbe farci passare un Natale ‘quasi’ normale”. Per il viceministro Pier Paolo Sileri, “là dove il sistema non regge sarebbe opportuno una chiusura di due settimane”.

