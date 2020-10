Gomorra 4, da stasera la nuova stagione in chiaro su TV8. Tutte le location dove è stata girata la serie.

Ci siamo! Finalmente questa sera i fan di Gomorra potranno vedere la quarta stagione della loro serie preferita in chiaro su TV8. Ogni lunedì, a partire da oggi 19 ottobre, alle 21:15 si rinnova l’appuntamento con questo telefilm che ha letteralmente cambiato l’esistenza di moltissimi fan.

Tramite le immagini e le storie dei protagonisti di Gomorra si è infatti scoperta una realtà violenta, crudele e quanto mai reale della mafia in Italia. Ma quali sono le location della quarta stagione di Gomorra e quali le anticipazioni?

Gomorra 4: le anticipazioni delle puntate

Attenzione agli spoiler se ancora non avete visionato la terza stagione delle serie! Arriva infatti la quarta stagione di Gomorra e dopo la morte di Ciro i riflettori sono tutti puntati su Genny Savastano, ultimo rimasto. Per Azzurra e Pietro il figlio di Don Pietro sarà costretto a cambiare vita per proteggere la sua famiglia, dedicandosi al mondo del business e dell’imprenditoria.

Oggi a Napoli i suoi affari li gestisce Anna che dopo aver ucciso Scianel è entrata di diritto nel clan Savastano. Si punta a mantenere la pace, ma come sempre la posizione di controllo al centro di Napoli è a rischio e non mancano gli ostacoli.

A dirigere gli episodi troviamo Francesca Comencini, che si occupa anche della supervisione artistica, firma gli episodi 1, 2, 3 e 4; Marco D’Amore dirige gli episodi 5 e 6; Enrico Rosati e Ciro Visco, dirigono rispettivamente gli episodi 7-8 e 9-10; e gli ultimi due episodi della stagione sono affidati alla regia di Claudio Cupellini.

Dove è stata girata Gomorra 4?

Per quanto riguarda le location di Gomorra 4, dopo aver girovagato per location internazionali come Spagna, Honduras, Bulgaria e Germania, in questa nuova stagione approderemo anche in Regno Unito con molti episodi ambientati a Londra per seguire Genny che, proprio qui, vorrà portare i suoi affari e il suo business. Sappiamo inoltre che per gli episodi della quarta stagione sono state utilizzate oltre 100 location diverse tra Napoli, Bologna, Reggio Emilia e Londra.

Insomma, la quarta stagione di Gomorra in chiaro da questa sera su TV8, lascerà ancora una volta i telespettatori senza parole. Preparatevi a molti colpi di scena, tantissime sorprese e una marea di novità.

Il trailer della quarta stagione di gomorra

(Fonte Immagini Ufficio Stampa a cura di Gianni Fiorito)