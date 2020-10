Jane Fonda, chi è la figlia Vanessa Vadim: età, foto, carriera

Vanessa Vadim, ecco chi è la prima figlia di Jane Fonda: età, foto e carriera della giovane regista parigina.

Vanessa Vadim è una regista indipendente e attrice, figlia di Jane Fonda e del registra Roger Vadim. Vanessa è nata a Parigi il 28 settembre 1968, ed è sorellastra degli attori Christian Vadim e Troy Garity. È anche nipote dell’attore Peter Fonda: non c’è dubbio, tutta la sua famiglia ha una carriera importante e riconosciuta a livello internazionale. Vanessa ha un figlio di nome Malcolm, nato nel 2000. Uno dei film più importanti della regista è “Fuoco in casa nostra”, prodotto e distribuito nel 1990. Il film faceva parte di una campagna di lotta contro il razzismo, il sessismo, il classismo e la lotta contro l’AIDS. Nel 2002 ha prodotto e diretto un documentario con Matt Arnett, intitolato “The Quilts of Gee’s Bend”.

Vanessa Vadim, il rapporto con la mamma Jane Fonda

Il rapporto che Vanessa ha con la madre è pacifico e amorevole. Negli ultimi anni Jane Fonda ha detto di trascorrere molto tempo con i suoi figli Vanessa, Troy (nato dal suo secondo matrimonio) e Mary Luana Williams, adottata. Vanessa e i suoi fratelli, proprio come la mamma, sono attivisti politici; Vanessa tuttavia è l’unica dei figli dell’attrice a non apparire in nessun modo all’interno del documentario dedicato alla vita di Jane, intitolato “Jane Fonda in Five Acts”. In un articolo scritto da Vanity Fair tempo fa, la star di Hollywood si rimproverava di essere stata molto assente durante i primi anni di vita della sua primogenita. Anche in un’intervista rilasciata a Repubblica in occasione dei suoi 70 anni, la Fonda aveva ammesso: “Non sono stata una buona madre, ma ho imparato. Non è mai troppo tardi, se continui a provare e fai sapere a tuo figlio che stai cercando di migliorare. Fortunatamente così è stato tra me e mia figlia”.

