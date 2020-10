Una bambina di 2 anni ha inviato le foto della mamma nuda all’intero elenco dei suoi contatti, compresi i colleghi di lavoro.

E’ successo tutto la scorsa domenica. Emily Schmitt ha permesso a sua figlia Carsyn di giocare con il suo telefono mentre si asciugava i capelli. Mentre era nuda, però, la trentenne non si è accorta che la bimba, due anni appena, le stava scattando foto del sedere nudo per poi inviarle a vari contatti su Snapchat e a tutti i nominativi presenti sulla sua rubrica telefonica, compresi ex colleghi e amici dell’università. Solo quando ha ricevuto un messaggio da un collega che le ha detto “grazie per il nudo”, Emily si è resa conto di quello che aveva fatto la piccola Carsyn.

L’enorme imbarazzo per la mamma “distratta”

Emily ha subito inviato le sue scuse per le istantanee incriminate e alcuni suoi amici e colleghi hanno confermato di aver ricevuto una foto di nudo o immagini “strane” come il soffitto o il piede del bambino. Nonostante il suo imbarazzo, la mamma ha deciso di condividere la sua storia per riderci un po’ su. “Ero mortificata – ha confessato la trentenne dell’Ohio, negli Stati Uniti -. Penso di essere letteralmente morta per un minuto, poi sono tornata in vita in modo da poter dire a tutti cosa è successo”.

“È così divertente – ha aggiunto la mamma – questa mia bambina è selvaggia. Diciamo solo che è selvaggia – non può essere domata. I miei genitori sono i titolari dell’agenzia immobiliare per cui lavoro. A peggiorare le cose ci si è messo mio padre, che il giorno dopo vedendomi ha commentato ‘Oh guarda, ecco che arriva la porno star dell’azienda’”.

“Tutti hanno trovato l’episodio divertente – conclude Emily -. Ho scritto immediatamente su Snapchat solo perché volevo scusarmi in modo che tutti sapessero cosa era successo. In fondo, un ‘incidente’ del genere può capitare al 99% delle persone…”.

