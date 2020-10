Anticipazioni importanti per le nuove puntate di Beautiful e Una Vita oggi, venerdì 16 ottobre: ecco tutte le novità

Torna l’appuntamento quotidiano con Beautiful oggi, venerdì 16 ottobre, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Brooke e le sue sorelle saranno sconvolte visto che la loro nipote, Flo, è stata complice di un terribile crimine ai danni di Hope, Steffy e Liam. Così mentre le sorelle sono intente a discutere, Shauna entra nella loro casa per convincere le donne a perdonare la bimba con una seconda opportunità. Inoltre, le sorelle sono molto felici per Hope visto che può abbracciare di nuovo sua figlia. Le culle scambiate è stata un disastro per la famiglia che cercherà di non fare del male a Hope. Appuntamento in onda su Canale a partire dalle 13.40.

Oggi in tv – Beautiful e Una vita, le anticipazioni del 16 ottobre

Sempre su Canale 5 nuovo appuntamento con Una Vita in onda a partire dalle 14.10. Ci sarà lo stratagemma di Genoveva che cercherà di eliminare suo marito, Alfredo Bryce, in maniera prudente facendogli credere di essere ancora dalla sua parte. E così la stessa donna gli dirà che sarà pentita della storia con Felipe. E così Alfredo abbassa la guardia, ma la stessa Genoveva farà entrare in casa un uomo con la pistola, un sicario pronto ad uccidere suo marito. Una puntata davvero imperdibile per una