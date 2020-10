Stasera in tv, Chi l’ha visto?: le anticipazioni del 7 ottobre

Appuntamento da non perdere questa sera, oggi mercoledì 7 ottobre, con una nuova puntata di Chi l’ha visto?: le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, mercoledì 7 ottobre, a partire dalle 21:20 in diretta su Rai3 con “Chi l’ha visto?”. “È lui, lo avete trovato!”, così la mamma di Luigi Celentano, conosciuto come “Gigino Wifi” parlerà durante la trasmissione di oggi. Il ragazzo, scomparso da Meta di Sorrento durante notte, dopo aver detto di essere seguito e di avere paura. Ma è arrivata la bella notizia con la madre che lo ha riconosciuto. delle foto segnalate dai telespettatori. In studio ci sarà anche la sorella di Rina Pennetti, scomparsa dopo essere entrata in un negozio di parrucchiera.

Inoltre, è stata ritrovata solo la borsa per terra con tutti i suoi oggetti, compresi i documenti. Infine, ci saranno gli appelli e le storie delle persone in difficoltà.