Coronavirus, record di contagi: oltre 7mila con 150mila tamponi

Emergenza Coronavirus in Italia, oggi il nuovo record di contagi: oltre 7mila con 150mila tamponi effettuati in 24 ore.

Record di contagi e tamponi oggi in Italia, dove si registrano dati sempre più preoccupanti per quanto riguarda ricoveri con sintomi e le terapie intensive. I tamponi sono stati oltre 150mila, mai così tanti, che corrispondono a 7.332 nuovi casi. 43 i deceduti nelle ultime 24 ore, ma preoccupano le nuove crescite di ricoveri e terapie intensive, rispettivamente 394 e 25 in più rispetto a ieri.

Si trovano invece in isolamento domiciliare 86.436 persone e il numero degli attualmente positivi supera quota 90mila. Superano invece le 2mila persone i dimessi e guariti nelle ultime 24 ore, un numero che potrebbe crescere nelle prossime settimane, con le nuove norme del DPCM rilasciato meno di 48 ore fa.

Record di nuovi casi di Coronavirus: le cifre in Italia

I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 152.196 per un totale di 12.914.895 e oltre 370mila sono i malati totali ufficiali, anche se il numero ufficioso è ben più alto. La Regione con il maggior numero di casi è anche oggi la Lombardia seguita dalla Campania con 818 nuovi casi e il Veneto con 657. Per quanto concerne la Lombardia sono 1.844 i nuovi casi, dei quali circa mille sono nel Milanese.

In regione, dove i numeri stanno salento nuovamente a livelli allarmanti, si contano anche 17 morti. I tamponi effettuati in Lombardia sono stati quasi 30mila, vale a dire circa un quinto di quelli effettuati complessivamente in Italia. Appena 2 sono i ricoverati in più in terapia intensiva, ma preoccupa anche qui soprattutto il numero complessivo dei ricoveri, che sono quasi cento in più.