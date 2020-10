News Barbara D’Urso lite. La conduttrice televisiva di Mediaset litiga con un ospite nel corso del suo programma quotidiano ‘Pomeriggio 5’.

A ‘Pomeriggio 5‘ Barbara D’Urso risponde furiosa ad un ospite presente in collegamento. La conduttrice napoletana ha trattato il caso di un agente immobiliare che a Forlì sta facendo parlare di sé per il fatto di contravvenire sistematicamente a quanto disposto dai vari Dpcm. L’uomo starebbe ricevendo all’interno del suo ufficio solamente clienti sprovvisti della mascherina.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier Domenica In | ‘Lascio | voglio fare la nonna’

Visualizza questo post su Instagram Sole ed arancio 🌞#colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 14 Ott 2020 alle ore 4:59 PDT

Cosa che di questi tempi risulta molto pericolosa in quanto lascia gli individui scoperti ed esposti al rischio di contrarre il Covid-19. Da quanto trapela da fonti locali, le autorità della città romagnola avrebbero già multato questo individuo con due multe entrambe da 400 euro, per avere trasgredito al decreto della Presidenza dei ministri. Ad un certo punto la D’Urso ha cercato di spiegare con pacatezza all’uomo che questo comportamento può risultare pericoloso. Infatti il pericolo di dare vita ad un focolaio e ad una grossa serie di contagi è elevato, con comportamenti dettati dall’irresponsabilità come quello in questione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Francesco Renga, lutto per il cantante: morto il padre

Barbara D’Urso lite, l’ospite le rivolge delle accuse e lei replica

Visualizza questo post su Instagram Buonasera da Mondello!!!!😂#aboutsunday #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 13 Ott 2020 alle ore 11:04 PDT

Ma a queste parole l’agente immobiliare è esploso dicendo che lui non è il tipo che accetta dei rimproveri e che se lei lo ha contattato solo per fare la ramanzina in diretta, ha trovato l’individuo sbagliato. “E poi anche tu stai violando il decreto visto che sei in studio senza mettere la mascherina. In questa trasmissione fate del terrorismo mediatico giocando coi numeri”. A queste parole la D’Urso è esplosa a sua volta. “Tu osi dire che io gioco con i numeri? Io i numeri li leggo, oggi ci sono 7mila nuovi casi di contagio. Qua a ‘Pomeriggio 5’ non violiamo alcuna legge, il recente Dpcm contiene delle misure studiate appositamente per gli studi televisivi. Io mi dissocio totalmente da quello che affermi”.

LEGGI ANCHE –> Sara Affi Fella dopo il parto: “Mai sentita così bella”