Sara Affi Fella dopo il parto: “Mai sentita così bella”

L’ex tronista Sara Affi Fella si racconta per la prima volta dopo il parto e la nascita di Tommaso: “Mai sentita così bella”.

Sta vivendo una vita totalmente nuova Sara Affi Fella, una delle ex troniste di Maria De Filippi, che ha fatto spesso parlare di sé. A fine settembre, l’annuncio che era nato il figlio Tommaso, ma soprattutto in precedenza aveva confidato di aver accolto con estrema gioia la notizia della gravidanza: “Quel giorno sono rinata, non mi sono mai sentita così felice, non mi importava di nulla”.

Leggi anche: Sara Affi Fella diventa mamma e cancella le polemiche: “Sono rinata”

Lo scandalo che l’ha coinvolta è ormai un lontano ricordo: l’ex tronista ha ritrovato il sorriso dopo le travagliate relazioni con Nicola Panico e Vittorio Parigini, quando ha conosciuto il suo attuale compagno Francesco Fedato un anno e mezzo fa. Una storia che va a gonfie vele la loro e che ha portato alla nascita di Tommaso.

Leggi anche: Uomini e Donne, Sara Affi Fella finalmente mamma: “Benvenuto Tommaso”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’ex tronista si mostra davvero profondamente cambiata dopo la gravidanza e ci tiene a precisarlo in tutti i modi. Infatti, sul suo profilo Instagram – che ha quasi un milione di follower – racconta il suo cambiamento e si mostra come spiega che in passato non si sarebbe mai mostrata. Posta infatti una vecchia foto col pancione e rivela: “Dall’inizio della mia gravidanza ho iniziato a notare ogni singolo cambiamento del mio corpo…”.

Quindi ha proseguito nel suo post: “Sono sempre stata attenta alla forma e vedermi così nei primi periodi mi ha un pò spaventato. Forse qualche anno fa non avrei mai pensato di pubblicare una foto così, poi però la vita cambia e con lei sono cambiata anche io. Oggi guardo questa foto, penso a mio figlio e sorrido. Sorrido perché in realtà io non mi sono mai vista così bella”.