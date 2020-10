L’appartamento più lussuoso di Milano? Tavoli di giada, domotica e piscine sul tetto

Se state cercando il lusso più estremo questo appartamento nel cuore di Milano è una delle strutture più interessanti in assoluto.

Qual è la casa più lussuosa ed elegante di Milano e forse del mondo? Tenetevi pronti perché come riporta Dove Viaggi nel cuore della capitale della moda si trova la Penthouse Leonardo Da Vinci gestita dalla società Roseto srl di Milano e questa casa, se così possiamo chiamarla, è senza dubbio la più lussuosa che possiate mai trovare e visionare anche se pare sia già stata affittata. Sognare però non costa niente, quindi vediamo quali sono le caratteristiche di questo attico da sogno nel cuore di Milano.

La Penthouse Leonardo da Vinci

La Pethouse Leonardo Da Vinci si trova su tre livelli e, per entrare, lo si può fare tramite un ascensore privata ad uso esclusivo. La meraviglia di questo attico non è solo all’interno, come vedremo, ma anche all’esterno grazie ad una vista a 360 gradi con spazi ampi e luminosi e vetrate che vi permetteranno di ammirare il panorama da una posizione veramente privilegiata. La zona giorno è al nono piano, ma il top si trova sul tetto. Potrete rilassarvi con una piscina, un solarium e un’area da sogno con zona pranzo ed eventuale area barbecue.

Le camere e il lusso della piscina

Spostandoci all’interno dell’abitazione da sogno nel cuore di Milano, sappiamo che quasi tutto è legato alla domotica. Ci sono televisori a scomparsa, una cantini di vini, due cucine con un’isola in agata (occhio a cucinarci sopra). All’ottavo piano si trova la camera da letto. Una delle più belle che potrete vedere in assoluto nella vostra vita. Cabina armadio e bagno da hotel 5 stelle lusso rivestito in marmo è sicuramente ciò che vi farà impazzire maggiormente. Ma nella zona notte c’è anche un’area relax che può comodamente trasformarsi in una zona notte con un nuova stanza da letto. Dalla stanza dove si dorme si può poi accedere al terrazzo che segue quasi il perimetro totale della stanza. Sempre qui c’è anche una zona lavanderia e una stanza in più pensata proprio per il personale di servizio. Ovviamente molto ben separato dalle stanze padronali.

Al decimo piano, sul tetto, oltre alla piscina poi abbiamo anche la possibilità di personalizzare completamente un’area della casa. Un’area tutta coperta da vetrate con un bagno di cortesia che può essere trasformato a proprio piacimento.

Tra i comfort ricordiamo idromassaggio, impianto per il nuoto controcorrente, gestione della temperatura, automazione degli oscuranti, sistema antintrusione, filodiffusione, luci personalizzabili

Nel complesso la Penthouse si trova in Corso Garibaldi, nel complesso Habitaria Garibaldi 95 ed è composta da 5 camere da letto, 7 bagni e moltissime aree libere da sfruttare come maggiormente si preferisce. Il tutto però, là dove è arredato, è pensato su misura per clienti eleganti che cercano lusso e tecnologia.