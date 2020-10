Ponte di Ognissanti 2020: tre mete top da scoprire in Italia

Dove andare per un weekend fuori porta durante il weekend del ponte di Ognissanti 2020.

Il lungo weekend di Halloween si avvicina. Purtroppo quest’anno, come se il 2020 non ci fosse già abbastanza antipatico, il 2 novembre, giorno dei Morti, cade di lunedì quindi il ponte che ci possiamo permettere è abbastanza ridotto. Ma non inesistente, il che è ottimo. Avendo quindi tre giorni pieni per spostarsi e per una vacanza breve ma intensa ecco quali sono le mete top da poter scoprire.

Tre mete top per il 2 novembre

Quali città in Italia si possono visitare in questo weekend di Halloween? In occasione del Ponte di Ognissanti 2020 e della giornata di commemorazione dei defunti che cade appunto il 2 novembre, è bene cercare una destinazione che sia vicino a casa. Non avendo molti giorni infatti a disposizione è meglio cercare una meta che sia massimo a due ore di auto. In ogni caso, se cercate delle destinazioni interessanti, ve ne consigliamo alcune.

Padova : una piccola perla in Italia, tutta da scoprire. Non è sicuramente una delle città più battute dai turisti, fuori dalle mete classiche, ma comunque bellissima. Merita una visita ai suoi musei, al suo centro storico e al suo parterre di ville storiche.

: una piccola perla in Italia, tutta da scoprire. Non è sicuramente una delle città più battute dai turisti, fuori dalle mete classiche, ma comunque bellissima. Merita una visita ai suoi musei, al suo centro storico e al suo parterre di ville storiche. Nardò : forse non avete mai sentito nominare questo piccolo paesino della Puglia, ma vi assicuriamo che merita una visita perché è una perla di bellezza. Collocata a metà strada tra Leuca e Lecce ha un centro storico che è un vero e proprio scrigno di bellezze speciali. Da Piazza Salandra, passando per la statua di San Gregorio Armeno, protettore della città e la fontana del Toro, simbolo di Nardò.

: forse non avete mai sentito nominare questo piccolo paesino della Puglia, ma vi assicuriamo che merita una visita perché è una perla di bellezza. Collocata a metà strada tra Leuca e Lecce ha un centro storico che è un vero e proprio scrigno di bellezze speciali. Da Piazza Salandra, passando per la statua di San Gregorio Armeno, protettore della città e la fontana del Toro, simbolo di Nardò. Gubbio: ci spostiamo in centro Italia per scoprire questa straordinaria cittadina medievale nel cuore dell’Umbria. Preparatevi a camminare perché ci si muove in salita e in discesa continuamente. Tanto per cominciare, per scoprire qualcosa di meraviglioso, dovreste prendere la funivia di Colle Eletto per il Monte Iginio e visitare la basilica di Sant’Ubaldo. Da qui vedrete un panorama pazzesco sull’Appennino.

Le idee per scoprire l’Italia durante il weekend del ponte di Ognissanti

Queste sono ovviamente solo tre mete ideali sparse per l’Italia da scoprire durante il Ponte di Ognissanti 2020. Chiaramente questi suggerimenti per un viaggio durante i giorni di festa di Halloween variano. Potreste trovare altre località interessanti e fuori dai circuiti classici da visitare. Ricordando che i paesi più piccoli sono anche quelle realtà che maggiormente hanno sofferto durante il lockdown e se abbiamo la possibilità di partire per una vacanza cerchiamo di aiutare anche noi!