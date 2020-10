Sabrina Salerno, misterioso corteggiatore di 21 anni: famoso e fidanzato. La showgirl ha raccontato delle lusinghe ricevute sui social, durante il periodo di quarantena, da parte di un giovane famoso e legato sentimentalmente.





La cantante e showgirl, richiestissima e osannata per la sua sensualità negli anni ’80, ha dichiarato di essere stata conteggiata da un uomo molto più giovane di lei. Il 21enne per altro era noto al pubblico e fidanzato con una modella.

Sabrina Salerno, le dichiarazioni della showgirl su un misterioso corteggiatore di 21 anni: famoso e fidanzato

E’ stato nel corso di una intervista rilasciata alcuni mesi fa a I lunatici, in onda su Rai Radio 2, che la showgirl ha raccontato del periodo trascorso in quarantena durante il lockdown. Sabrina ha dichiarato di aver trascorso molto tempo sui social, pubblicando foto e dirette, in modo da poter avvicinarsi ai propri fan. Tra di loro, la bella Sabrina ha affermato di aver ricevuto un corteggiamento da parte di un giovane famoso in tutto il mondo.

La Salerno ha ammesso di bloccare coloro che esagerano sui social, passando magari il limite e scrivendo cose strane. La showgirl ha dichiarato di essere stata corteggiata da un giovane 21enne molto famoso, e soprattutto fidanzato con una modella, che ci avrebbe provato con Sabrina attraverso i social. La Salerno si è dichiarata sconvolta, non comprendendo come poteva scaturire, in un ragazzo legato sentimentalmente, una simile ossessione per lei.

Sabrina è insieme a suo marito, Enrico Monti, da 28 anni e la showgirl ha ammesso nel corso dell’intervista quanto sia stato importante trascorrere il periodo di quarantena assieme a lui. Grande è stato infatti il sostegno psicologico che ha saputo dare giorno dopo giorno a sua moglie.