Serie A, i rigoristi della stagione 2020-2021: i consigli per il Fantacalcio

Tutti i rigoristi della stagione in Serie A 2020-2021: ecco i dubbi e le conferme dagli undici metri, scopriamo chi sono

Partiamo dall’Atalanta: il rigorista designato è Luis Muriel che ha iniziato alla grande la nuova stagione. Ma se non sarà in campo, pronto Malinovskyi. Duvan Zapata è l’altro profilo interessante dagli undici metri. Passando al Benevento Viola è stato il rigorista in Serie B, ma al momento è ancora ai box. Lapadula, Caprari e Iago Falque dovrebbero essere i tre nomi dagli undici metri. Per il Bologna il designato di Mihajlovic è Nicola Sansone, l’alternativa si chiama Musa Barrow: da non dimenticare, infine, il solito Palacio. Al Cagliari, invece, nessun problema per Di Francesco che può contare su Joao Pedro: Gaston Pereiro, poco impiegato, potrebbe essere una soluzione quando sarà in campo. Possibili sorprese Lykogiannis e Nandez. Stesso discorso a Crotone con Stroppa che ha tanta fiducia Simy dopo i quattro su quattro della scorsa stagione.

Serie A, tutti i rigoristi della stagione 2020-2021

Tanti problemi quest’anno anche alla Fiorentina con Pulgar, lo specialista, che se la dovrà vedere con il neo-arrivato Amrabat. Attenzione anche a Ribery e Bonaventura, che potrebbero avere chance dal dischetto. Al Genoa c’è Mimmo Criscito, mentre all’Inter duello tra Lukaku e Lautaro Martinez. Nessuna storia alla Juventus: dagli undici metri ci pensa sempre e soltanto lui, Cristiano Ronaldo. Alla Lazio ci pensa sempre Ciro Immobile, diventato infallibile dal dischetto. Al Milan, se non gioca Zlatan Ibrahimovic, ecco pronto Kessie. Lorenzo Insigne è il designato numero uno da Rino Gattuso, ma se dovesse mancare il talento di Frattamaggiore ecco Dries Mertens; in casa Parma spazio al solito Juraj Kucka dal dischetto. Pochi dubbi anche alla Roma con Veretout con Pedro suo vice. Quagliarella calcerà lui i rigori della Sampdoria: dietro di lui Ramirez e Gabbiadini. Discorso diverso per il Sassuolo con Caputo e Berardi che si alterneranno durante la stagione. Allo Spezia spazio a Matteo Ricci ma Galabinov potrebbe essere decisivo. Belotti, De Paul e Kalinic i rigoristi rispettivamente di Torino, Udinese e Hellas Verona.