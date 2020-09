Carolyn Smith | fra tumore e lockdown è dimagrita di 12 kg | VIDEO

Uno dei volti più amati di ‘Ballando con le Stelle’, Carolyn Smith, torna a mostrarsi in pubblico e risulta totalmente diversa dal passato.

Anche quest’anno Carolyn Smith sarà presente a ‘Ballando con le Stelle’. La coreografa scozzese rivestirà ancora i panni di giurata, e lo farà dopo i postumi della malattia e con gli effetti ben visibili sul suo fisico.

Lei infatti ha perso 12 chili durante il lockdown che ha paralizzato l’Italia da marzo a maggio. Nel corso di una intervista al settimanale ‘Oggi’ la Smith riferisce che ha approfittato della situazione per rimettersi in forma, mangiare sano e fare dell’esercizio fisico in casa. Merito della regolarità scoperta da questa situazione straordinaria, quando normalmente la sua vita è scandita da viaggi ed impegni che rendono impossibile la gestione del proprio tempo libero.

Carolyn Smith, a ‘Ballando con le Stelle’ ci sarà anche lei

Contestualmente procedono anche le cure per tenere a bada il tumore al seno che ha colpito la britannica nel 2015. Una volta al mese la Smith va da Padova a Roma assieme al marito Ernestino Michielotto, per sottoporsi a chemioterapia. Si trovava proprio nella Capitale durante il lockdown, inizialmente in un albergo e poi in un appartamento privo di confort dopo la chiusura del suo hotel. Ora la situazione sembra essere sotto controllo, e per il tredicesimo anno consecutivo lei sarà presente nella giuria di ‘Ballando con le Stelle’. Accanto a lei ci saranno i vari Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto ed ivan Zazzaroni.

