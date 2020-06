Carolyn Smith, lo sfogo a sorpresa: “Alla fine mi torturo…”

La coreografa di Ballando con le stelle, Carolyn Smith, ha rivelato nuovi indizi sulla sua vita privata al settimanale Chi in attesa della ripresa

Anche Ballando con le stelle potrebbe ripartire in autunno, ma Carolyn Smith non intende fermarsi. La coreografa ai microfoni del settimanale Chi ha svelato come ha superato questo periodo tra malattia e quarentena: “Sono tosta soprattutto con me stessa, un po’ è la mentalità della ballerina. Certe volte arrivo a torturarmi”. In queste settimane ha perso dieci kg e ha ripreso a fare esercizi: “Mi sto allenando in attesa di tornare in tv. Ormai lo faccio ogni giorno, sempre un po’ a fatica perché le terapie in questo senso, proprio non aiutano”.

Carolyn Smith, la sua voglia di vivere

La stessa Smith ha rivelato tutta la sua voglia di ricominciare: “Non perdo un solo secondo di vita, perché la vita è troppo bella, anche in quarantena. Non bisogna mollare mai ragazzi, io lo so bene, benissimo”. Poi ha tenuto a sottolineare: “Non rinuncio all’intensità delle mie giornate e non rinuncio a ballare”. Infine, la stessa coreografa di Ballando con le Stelle ha svelato che le terapie durante la quarantena non sono state facili: “Le prime due volte che sono andata a Roma per fare le terapie è stata una tragedia perché era il momento in cui avevano bloccato veramente tutto quanto”.