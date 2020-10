Viaggi nel 2021: gli italiani stanno già prenotando

Vacanze e viaggi nel 2021? Gli italiani sono pronti a partire, ma se la sicurezza è garantita.

Sembra proprio che il Coronavirus non spaventi i viaggiatori. Secondo una recente ricerca di eDreams e Odigeo 8 italiani su 10 hanno già iniziato a pensare e organizzare la vacanza per il 2021. Un viaggio di nozze? Una vacanza alle Maldive il prossimo anno? Sembra proprio che chi ama scoprire il mondo si stia preparando ad una grande ripartenza.

Gli italiani hanno già iniziato a pensare a una vacanza nel 2021

Il sondaggio di eDreams ha coinvolto svariati paesi, Italia, Francia, Spagna, Germania, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Stati Uniti ed è emerso che i nostri connazionali hanno già iniziato a pianificare una vacanza verso una meta per pochi giorni oppure anche di circa 10 giorni. Quali sono però le esigenze dei viaggiatori per una vacanza nel 2021? La sicurezza prima di tutto.

Le misure di sicurezza

Gli italiani, muniti di mascherina e di gel igienizzante, si sentono sicuri all’idea di partire. Ben il 47% dei nostri connazionali, infatti, ha dichiarato di sentirsi tranquillo a viaggiare. Però, come dicevamo, l’attenzione principale resta proprio sulla sicurezza quindi si opta per alloggi che abbiano garanzie per le norme anti-covid come gli hotel o gli appartamenti. Per quanto riguarda invece la sensazione di sicurezza che si ha sui mezzi di trasporto il 23% degli italiani ha indicato l’aereo come mezzo sicuro. Altro motivo che fa prenotare una vacanza nel 2021? La possibilità di usufruire dei rimborsi in caso di mancata partenza. Gli italiani si sono detti tranquilli con questa opportunità e che l’idea di viaggiare all’estero così fa sentire meglio.

Gli italiani cercano il risparmi per i viaggi 2021

Ovviamente però ci sono delle ripercussioni sulla tipologia di viaggi che si andranno a compiere perché dopo il lockdown gli italiani si sono riscoperti molto più attenti al risparmio. La maggior parte dei viaggiatori del 2021 ha deciso di prenotare con largo anticipo per avere sconti e promozioni.

Le mete prescelte per le vacanze 2021

Per quanto riguarda poi i luoghi prescelti per le vacanze 2021 si opta il più possibile per destinazioni all’aria aperta, soprattutto di mare. Via libera anche agli sport all’aria aperta mentre sono meno gli italiani che decidono di viaggiare alla scoperta di città d’arte oppure all’insegna del benessere.

Come si comportano gli stranieri?

Dando un’occhiata invece alle tendenze di viaggio per il 2021 emerge che il 41% degli intervistati inglese si è detto terrorizzato all’idea di contrarre il virus e non hanno molta voglia di viaggiare. Gli spagnoli invece sono pronti a viaggiare, a patto che vengano rispettate tutte le misure di sicurezza. I tedeschi invece sono coloro che si sono già detti pronti per partire nel 2021 e stanno già pianificando un viaggio per l’anno prossimo.