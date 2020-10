Lotto SuperEnalotto 10 e Lotto Simbolotto risultati 8 ottobre 2020

Segui le estrazioni della sestina del Superenalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto oggi giovedì 8 ottobre 2020 in tempo reale.

Secondo appuntamento della settimana con le estrazioni live con Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot del gioco Sisal vale oggi 48,6 milioni di euro. Nell’estrazione di martedì 7 luglio, infatti, è stato realizzato il 6 da 59,5 milioni di euro, seconda vincita più alta del 2020. Dalle 20 in poi le estrazioni live. Seguiremo poi anche il nuovo gioco legato al Lotto, il Simbolotto.

Nell’estrazione di martedì 6 ottobre, è stato realizzato un solo 5: vinti quasi 170mila euro a Podenzano, in provincia di Piacenza. Al Lotto tradizionale, invece, premiata Orta di Atella, in provincia di Caserta, con una quaterna da 62.250 euro. Infine, per quanto riguarda il 10 e Lotto, centrato un 9 da 50mila euro, a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 8 ottobre 2020

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI: 8 35 51 60 63 75

Numero Jolly 79

SuperStar 58

Estrazioni del Lotto di oggi 8 ottobre 2020 ore 20:00

BARI 71 49 2 50 88

CAGLIARI 49 61 70 33 28

FIRENZE 60 71 2 22 88

GENOVA 30 10 56 38 5

MILANO 78 29 30 36 15

NAPOLI 53 19 76 4 88

PALERMO 83 85 55 31 84

ROMA 81 58 46 52 60

TORINO 53 36 85 87 52

VENEZIA 42 72 52 79 15

NAZIONALE 58 69 54 83 71

10 e Lotto: estrazione serale ottobre 2020

2 10 19 29 30

42 49 36 53 56

58 60 61 70 71

72 78 81 83 85

Numero Oro 71

Doppio Oro 71 49

I 5 simboli di Simbolotto 8 ottobre

Ruota di Roma

8-BRAGHE

7-VASO

36-NACCHERE

42-CAFFÈ

22-BALESTRA

Vincite SuperEnalotto 6 ottobre

Vincite Immediate SuperEnalotto

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 12.548 313.700,00 €

SuperEnalotto

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 1 Punti 5 167.873,68 € 426 Punti 4 400,70 € 17.896 Punti 3 28,74 € 298.180 Punti 2 5,36 €

SuperStar