Temptation Island, Serena si presenterà al falò di confronto?

A Temptation Island, Serena ha di fronte a sé una scelta: se presentarsi o meno al falò di confronto chiesto dal fidanzato Davide. Lo farà?

L’ultima puntata di “Temptation Island” si è conclusa con Davide che aspetta sul tronco la sua fidanzata Serena, dopo averle chiesto il falò di confronto. Ma come sarà andata a finire? La ragazza avrà scelto di presentarsi al falò di confronto anticipato oppure no?

Serena e Davide sono la coppia più controversa dell’edizione di “Temptation Island” condotta da Alessia Marcuzzi. Il ragazzo ha un atteggiamento misogino e di stampo medievale e ha dichiarato in più occasioni di “avere il controllo sulla mente della fidanzata“. La coppia ha scelto di partecipare al reality proprio per l’eccessiva gelosia di Davide che sta logorando il loro rapporto di coppia. I due si sono conosciuti quando erano fidanzati con altre persone e Davide era il ragazzo della migliore amica di Serena; poi, però, si sono innamorati e hanno scelto di mettersi insieme, ma la giovane è ritornata tre volte dal suo ex prima di scegliere di stare con Davide.

Temptation Island, Serena abbandona il programma: da sola o con Davide?

Davide ha detto frasi piuttosto offensive e degradanti nei confronti della sua fidanzata, come “non le è permesso uscire, andare in palestra o vedere le amiche“, “non la ritengo degna di affrontare certi discorsi” e “non è pura quindi la controllo io”. Serena, dal suo canto, è rimasta abbastanza sconvolta e ha colto la palla al balzo per avvicinarsi al single Ettore, lasciandosi andare ad esternazioni importanti, cosa che ha spinto il suo fidanzato a chiedere il falò di confronto anticipato.

Le anticipazioni sul reality ci dicono che Serena non è mai presente questo significherebbe che la giovane ha accettato il falò di confronto, abbandonando il programma anticipatamente. C’è ancora da sapere se lo ha fatto insieme al suo fidanzato, oppure da sola.