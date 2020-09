Temptation Island, Giovanna Gentile: chi è la tentatrice campana

Chi è la tentatrice campana Giovanna Gentile, curiosità e vita privata della protagonista del reality show Temptation Island.

Sono ben 22 i tentatori e le tentatrici di questa edizione di Temptation Island, il reality show in cui le coppie decidono di affrontare pubblicamente le proprie crisi, mettendosi in gioco. Tra loro c’è la giovane casertana Giovanna Gentile, che nella vita è personal trainer e ballerina, oltre che insegnante di ballo.

Seguita sul suo profilo Instagram da oltre diecimila follower, condivide pose sensuali e scatti più professionali. Capelli lunghi e castani, sportivissima anche nell’outfit, la tentatrice del reality show ha 25 anni ed è una maniaca della palestra, come si evince anche dal suo fisico perfetto.

Cosa sapere su Giovanna Gentile, protagonista di Temptation Island

Alta un metro e 69, le misure di Giovanna Gentile sono 87-64-94 e ha labbra carnose, con uno sguardo sensuale. Ancora non abbiamo però potuto notarla molto nel reality dei tentatori, dove altre sue colleghe invece sono entrate in azione per provare a far “scoppiare” le coppie di concorrenti in gara. Nella ragazza si coniugano benissimo una grande femminilità con la sua sportività.

Tanti sono i suoi interessi: personal trainer e ballerina, lavora in una delle più importanti palestre della città, ma non solo. Ha fatto da modella per molte sfilate, rendendosi anche protagonista di shooting fotografici. Ha anche lavorato come ragazza immagine in alcuni locali ed è stata protagonista infine di videoclip per artisti della scena trap.