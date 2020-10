Gabriel Garko, rivelazione hot dell’ex Eva Grimaldi: “Non lo facevamo mai”

Dopo il coming out di Gabriel Garko la sua ex Eva Grimaldi rompe il silenzio. Tra loro l’intesa sotto le lenzuola era inesistente, eppure lei ammette: “Ci avrei fatto un figlio”.

Eva Grimaldi rompe il silenzio dopo il coming out di Gabriel Garko. Parlando con il settimanale Chi l’attuale moglie di Imma Battaglia, ex “fiamma” del noto attore dal 1997 al 2001, rivela alcuni dettagli inediti sulla loro finta relazione d’amore: “La nostra storia è stata creata a tavolino 14 anni fa. Non c’è mai stato se**o, lui aveva bisogno di me e l’ho sempre protetto. Io avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”. Ipse dixit.

L’intimità di coppia tra Gabriel Garko ed Eva Grimaldi

Oltre a un grande affetto, a unire Eva Grimaldi e Gabriel Garko è anche la comune esperienza della manifestazione tardiva della propria identità sessuale. I suoi pianti in tv di questi giorni “sono solo il risultato delle sofferenze represse di una vita”, dice. Oggi entrambi gli attori sono dichiaratamente omosessuali: se però il coming out di Gabriel Garko è cosa recente, quello di Eva Grimaldi risale al 2017, quando si rivelò apertamente durante la sua partecipazione come naufraga all’Isola dei Famosi e ufficializzò la sua storia d’amore con Imma Battaglia, sua attuale consorte.

Ciò detto, Eva Grimaldi ha fatto luce anche su alcuni episodi scabrosi del suo passato: “Ho sempre desiderato fare l’attrice e ho fatto di tutto per realizzare il mio sogno”, ha spiegato, ammettendo di aver fatto uso di droghe a causa di brutte amicizie frequentate a Roma: “Assumevo anfetamine per restare magra, non mangiavo e non dormivo praticamente più”. Poi, fortunatamente, la rinascita (anche) grazie all’amore…

