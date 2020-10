Figlio allontanato dalla madre al funerale del padre, s’infuria: “Inconcepibile”

Un figlio in lutto ha denunciato l’assurdità delle regole Covid: durante il funerale del padre è stato costretto ad allontanarsi dalla madre.

La famiglia Bicknell di Milton Keynes in questi giorni sta piangendo la scomparsa del padre Alan. Il funerale si è tenuto qualche settimana fa e come in tutte le altre occasioni i parenti in lutto hanno dovuto rispettare le distanze di sicurezza imposte dalla situazione sanitaria. Chiaramente in occasioni del genere l’emotività tende a prendere il sopravvento e ad ignorare il distanziamento per dare conforto ad una persona che soffre.

Leggi anche ->Partecipa a funerale e prende il Covid | morto nel giro di una notte

Questo è esattamente ciò che ha fatto Craig, uno dei figli di Alan, quando ha visto la madre che piangeva a dirotto. Il suo cuore si è stretto in una morsa ed ha deciso di spostare la sedia per sedersi al suo fianco ed abbracciarla. Il cerimoniere, però, lo ha redarguito e gli ha detto “Riporta la sedia indietro”, minacciando di interrompere la funzione. L’uomo, sebbene fosse contrariato, ha seguito le indicazioni e permesso che la funzione andasse avanti.

Leggi anche ->Bimba deceduta si risveglia mentre i genitori la preparano per il funerale

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Figlio allontanato dalla madre durante il funerale del padre: “Assurdo”

Un paio settimane dopo la cerimonia il figlio allontanato dalla madre ha deciso di condividere il proprio sgomento di fronte a quanto successo durante il funerale del padre. Craig ha prima spiegato che sono ancora tutti in lutto: “Siamo assolutamente devastati in questo momento, io e mio fratello non siamo stati in grado di lasciare da sola mia madre per adesso”. Quindi ha manifestato il suo disappunto per quanto verificatosi il giorno del funerale: “Posso sedermi ad un ristorante, in un pub, posso abitare in casa sua, posso viaggiare in limousine fino al crematorio con 6 persone a bordo. Volevo solo dare conforto a mia madre al funerale di papà, ma questo cogli*** viene in maniera aggressiva davanti a tutti urlando ‘Fermate la cerimonia’ e ci fa dividere”.